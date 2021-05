Phim China Captain (Đội trưởng Trung Quốc) bị tố “nhái” hàng loạt phim siêu anh hùng Mỹ

HHT - Vô cớ trở thành mục tiêu công kích của nhiều Swifties (tên fanclub của Taylor Swift), người hâm mộ đã đồng loạt treo hashtag “We love you Olivia” như một cách để bảo vệ thần tượng trước những bình luận ác ý.

HHT - BTS vừa cho ra mắt cuốn photobook "Map Of The Soul: ON:E", 7 chàng trai biến hóa phong cách từ mạnh mẽ, cá tính đến trong sáng, năng động. Đặc biệt, visual của Jung Kook nhận về nhiều phản ứng trái ngược từ công chúng: Người khen quyến rũ, kẻ chê quá "nữ tính".