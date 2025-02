Phim điện ảnh của Song Joong Ki thất bại cay đắng ở Hàn Quốc vì “xứng đáng”

HHT - Khi công chiếu ở Hàn Quốc, bộ phim điện ảnh “Bogotá: City of The Lost” (Bogotá: Thành Phố Của Những Kẻ Lưu Lạc) thất bại thảm hại. Nay phim lên sóng Netflix, khán giả toàn cầu đã hiểu được lý do vì sao. Đây là một phim mà ngay cả những người yêu thích Song Joong Ki cũng e ngại nếu giới thiệu cho người khác xem cùng.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim Phim điện ảnh Bogotá: City of The Lost (Bogotá: Thành Phố Của Những Kẻ Lưu Lạc) bắt đầu công chiếu ở Hàn Quốc vào ngày 31/12/2024. Đáng tiếc, đây là một cú ngã đau tại phòng vé xứ Kim chi và là một thất bại đáng quên trong sự nghiệp diễn xuất của Song Joong Ki. Tính đến ngày 7/1/2025, phim chỉ bán được hơn 300 ngàn vé, cách xa mức hòa vốn được đặt ra là 3 triệu vé. Doanh thu Bogotá: Thành Phố Của Những Kẻ Lưu Lạc "lưu lạc" như chính tên phim, lỗ nặng khi bị chính khán giả Hàn Quốc thờ ơ. Mới đây, Bogotá: City of The Lost đã phát sóng trên nền tảng trực tuyến Netflix và thu hút được lượng lớn người xem. Phim nhanh chóng lọt Top 10 phim điện ảnh trên Netflix tại 75 quốc gia, thậm chí còn leo hẳn vị trí số 1 ở một số nước như Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với chất lượng phim được đánh giá cao. Ngược lại, nay khán giả toàn cầu đã hiểu được vì sao phim lại "ngã đau" đến thế ở Hàn Quốc, "vì bạn xứng đáng". Câu chuyện của Bogotá: Thành Phố Của Những Kẻ Lưu Lạc theo chân chàng trai trẻ Kook Hee (Song Joong Ki) rời khỏi Hàn Quốc cùng bố và mẹ. Cuối thập niên 1990, nền kinh tế Hàn Quốc rơi vào suy thoái nghiêm trọng, gia đình Kook Hee đành di cư đến Bogotá (Columbia) để làm lại từ đầu. Ban đầu, gia đình Kook Hee vẫn nuôi hy vọng Bogotá chỉ là một trạm dừng chân, rồi họ sẽ nhanh chóng đi đến nơi khác tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, thời cuộc đã khiến họ kẹt lại nơi đây mãi mãi. Để kiếm tiền và xa hơn nữa là làm giàu, Kook Hee bắt đầu làm việc dưới trướng Trung sĩ Park (Kwon Hae Hyo), người đứng đầu hội thương nhân Hàn ở Columbia. Cụ thể, Kook Hee lái những chiếc xe chở đồ lót buôn lậu từ Hàn Quốc gửi sang, đem bán ở Columbia. Sau đó anh chuyển qua buôn lậu áo khoác lông vũ với một người đàn anh khác là Soo Young (Lee Hee Jun), cũng với cách thức tương tự. Đó là đút lót hải quan Columbia để các chuyến hàng qua ải trót lọt. Từ đó, Kook Hee bị cuốn vào một thế giới tội phạm, mưu mô, thậm chí nguy hiểm, nơi lòng trung thành và đạo đức của anh liên tục bị thử thách. Có thể thấy Bogotá: Thành Phố Của Những Kẻ Lưu Lạc khá "tham vọng" khi muốn khắc họa cuộc sống của những người buôn bán Hàn Quốc ở xứ người, sự cạnh tranh giữa các nhóm người Hàn, xung đột giữa người Hàn và người Columbia bản địa. Và giữa "thế trận" cuồng quay đó, phim cho khán giả thấy sự thích nghi và thay đổi của Kook Hee. Anh nhanh chóng từ một mắt xích vươn lên thành kẻ dẫn đầu, đi cùng với nó là âm mưu và phản bội. Thế nhưng có thể thấy chẳng có khía cạnh nào là phim làm tốt. Nhiều khán giả chê bai nội dung phim rời rạc, cảnh hành động như có như không, xung đột giữa các băng nhóm đáng quên, các mánh khóe buôn bán cũng nhạt nhẽo. Sự kịch tính căng thẳng hấp dẫn bề ngoài không có, Bogotá: Thành Phố Của Những Kẻ Lưu Lạc cũng không khai thác được nội tâm nhân vật có gì đáng để suy ngẫm hay xúc động. Với vai trò là nhân vật trung tâm của Bogotá: City of The Lost, Kook Hee phải là nhân vật sống động nhất. Những thăng trầm của Kook Hee sẽ gắn chặt với những nhân vật phụ khác, từ đó làm nổi bật lên mối quan hệ giữa họ. Nhưng Song Joong Ki "gãy" với Kook Hee, khiến các nhân vật phụ khác cũng "gãy" theo. Nhiều ý kiến cho rằng Song Joong Ki không lột tả được nội tâm phức tạp của Kook Hee là bởi nam diễn viên "đẹp trai" quá, thư sinh quá. Nhưng thực tế có không ít diễn viên vốn nổi tiếng với vẻ ngoài "hiền lành" vẫn "chặt đẹp" được những vai diễn phức tạp, thậm chí là tăm tối như Im Si Wan với The Merciless, Choi Woo Sik với A Killer Paradox… Diễn xuất của Song Joong Ki trong Bogotá: Thành Phố Của Những Kẻ Lưu Lạc đơn giản là một màu, buồn tẻ, thiếu sức sống. Ngoài Song Joong Ki, phim còn sở hữu dàn diễn viên phụ đắt giá của màn ảnh Hàn: Lee Hee Jun (Đẹp Trai Thấy Sai Sai), Kwon Hae Hyo (Parasyte: The Grey), Park Ji Hwan (Sinh Vật Gyeongseong), Cho Hyun Chul (D.P.), Kim Jong Soo (Moving)… Nhưng kịch bản nhàm chán của Bogotá: Thành Phố Của Những Kẻ Lưu Lạc đã làm lãng phí tất cả những tài năng này. Câu chuyện của họ chưa được khai thác hết, cũng hời hợt như nhân vật chính Kook Hee, dẫn đến việc người xem không thể kết nối sâu sắc với bất kỳ ai. Có thể nói Bogotá: Thành Phố Của Những Kẻ Lưu Lạc có tiền đề để trở thành một tác phẩm hấp dẫn, nhưng cuối cùng nó đã thất bại. Cuối cùng, nó trở thành một bộ phim nhạt nhẽo đến mức ngay cả những người yêu thích Song Joong Ki cũng phải e ngại khi định giới thiệu nó cho người khác cùng xem. Bogotá: Thành Phố Của Những Kẻ Lưu Lạc đã có mặt trên Netflix. HẢI ĐƯỜNG