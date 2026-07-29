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Phim giờ vàng VTV có chi tiết tưởng nhân văn, chữa lành nhưng lại khiến người xem hết hồn

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Tình tiết trong tập mới của "Dưới Ô Cửa Sáng Đèn" đã khiến khán giả cảm thấy không hiểu nổi, khi "người thứ ba" chẳng chịu mất mát gì mà còn hướng đến kết cục trọn vẹn.

Dưới Ô Cửa Sáng Đèn từng được kỳ vọng là một câu chuyện mang tính “chữa lành” về những người hàng xóm trong một khu tập thể cũ với những hành động ấm áp, ân cần quan tâm đến nhau. Nhưng càng đi sâu, câu chuyện càng ngập trong những rắc rối, drama, vẫn loanh quanh với chuyện ngoại tình, ly hôn, lừa gạt tình cảm …

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Diệu từng đau đớn khi biết chuyện chồng phản bội

Nữ chính Diệu từng cố gắng vừa lo phát triển sự nghiệp, vừa chu đáo, dịu dàng với chồng nhưng Dương - chồng cô - vẫn ngoại tình. Khi biết sự thực, Diệu cay đắng làm thủ tục ly hôn, dồn hết tâm trí cho công việc còn chồng cũ của cô và "bé ba" Trang cũng chia tay. Nhưng chẳng ngờ nhiều tháng sau, Diệu lại gặp Trang đi khám thai và cô đã chủ động báo cho chồng cũ hãy đi tìm kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình để nối lại tình cảm.

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Số phận còn éo le tới mức để cô gặp lại người khiến gia đinh cô tan vỡ

Tình tiết Diệu cho rằng chồng cũ và "bé ba" mới là duyên trời định, tìm cách vun vén cho hai người gặp lại nhau khiến cho khán giả bức xúc. Có thể biên kịch muốn thể hiện rằng Diệu đã buông bỏ hoàn toàn chuyện quá khứ, không còn hận thù gì Dương, sẵn sàng làm việc tốt nhưng người xem vẫn không chấp nhận được phân cảnh hai kẻ ngoại tình gặp lại nhau một cách lãng mạn.

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Diệu chủ động kết nối để chồng cũ gặp lại người thứ ba

Theo những gì được hé lộ, "bé ba" Trang sẽ có cái kết hạnh phúc bên Dương và cả hai chẳng hề áy náy vì những gì từng làm trong quá khứ. Còn Diệu lại phải chịu quá nhiều tổn thương, đau khổ, đã từng khóc rất nhiều khi ly hôn, phải cố gắng không ngừng nghỉ mới có được sự nghiệp thành công và tìm thấy tình yêu mới.

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Diệu cũng đã có hạnh phúc mới

Dưới Ô Cửa Sáng Đèn chỉ còn một tập nữa là kết thúc, và nếu biên kịch để Trang - Dương có kết thúc trọn vẹn viên mãn thì chắc chắn người xem sẽ bức xúc, khi cả hai không hề phải trả giá cho những sai lầm đã gây ra.

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Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim VTV #phim giờ vàng #Dưới Ô Cửa Sáng Đèn #Dưới Ô Cửa Sáng Đèn kết thúc

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