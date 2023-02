Phim Hàn đáng "hóng" tháng Hai: Park Hyung Sik phá giải lời nguyền, Cha Eun Woo đối đầu ác quỷ

HHT - Scandal của Ngô Diệc Phàm đã khiến dự án “Thanh Trâm Hành” bản Trung xếp kho mãi mãi. Nhưng các mọt phim có thể lựa chọn bản Hàn thay thế, với diễn xuất của Park Hyung Sik. Ngoài ra, tháng Hai này còn có nhiều phim truyền hình Hàn Quốc đáng "hóng" khác.

Our Blooming Youth

Đối với dự án Thanh Trâm Hành bản Trung, các fan chỉ được ngó trailer và… hết, bởi scandal của nam chính Ngô Diệc Phàm đã khiến bộ phim bị xếp kho mãi mãi. Nhưng các fan có thể lựa chọn bản Hàn thay thế, với tên phim đã được đổi thành Our Blooming Youth, sẽ lên sóng vào 6/2 tới.

Được xây dựng dựa trên tiểu thuyết Trâm Trung Lục của Châu Văn Văn, nội dung của Our Blooming Youth cũng bám khá sát nguyên tác. Phim kể về Thái tử Lee Hwan (Park Hyung Sik), người đang bị một lời nguyền quấy rối, đã gặp gỡ Min Jae Yi (Jeon So Nee) - một cô gái thông minh, có tài phá án, bị đổ tội thảm sát cả gia đình.

Cả hai đã có một giao kèo ngầm với nhau, rằng Lee Hwan sẽ bảo vệ và hỗ trợ cô giải oan, ngược lại Min Jae Yi sẽ giúp Thái tử giải mã được bí ẩn của lời nguyền kia. Và rồi một tình yêu đã nảy mầm giữa họ.

Love To Hate You

Nữ thần Kim Ok-bin (hay còn có tên khác là Kim Ok-vin) trở lại trên Netflix với bộ phim hài lãng mạn Love To Hate You rất phù hợp để xem vào tháng Hai - tháng Valentine. Cô sánh đôi cùng nam diễn viên Yoo Teo - người nổi bật trong nhiều vai phụ và trong các bộ phim độc lập như Past Lives được hoan nghênh tại LHP Sundance năm nay. Đây là vai chính đầu tiên của anh trong một bộ phim truyền hình.

Nội dung kể về một nữ luật sư làm việc trong ngành giải trí, không thích yêu đương, đặc biệt còn có tinh thần cạnh tranh cực kỳ cao với… nam giới. Cô đã gặp gỡ một nam diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, nổi tiếng nhờ ngoại hình và tính cách tốt bụng, nhưng anh ta có một bí mật là… không tin phụ nữ.

Love To Hate You sẽ lên sóng Netflix vào 10/2 tới. Bộ phim sẽ buộc hai người như hai đường thẳng song song gặp nhau, và khiến hai con người vốn nghĩ rằng tình yêu là hoang đường phải hẹn hò với nhau.

The Heavenly Idol

Sau vai phụ rất thành công trong Hẹn Hò Chốn Công Sở (Business Proposal), Kim Min Gyu có vai nam chính trong bộ phim giả tưởng chủ đề K-pop mang tên The Heavenly Idol. Anh vào vai Lembrary, một linh mục bỗng dưng thấy mình thức dậy trong cơ thể của Woo Yeon Woo - không phải là Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo mà là thành viên của nhóm nhạc thần tượng Wild Animal.

Nhóm Wild Animal đang trên bờ vực tan rã, nhưng sau khi họ bước lên sân khấu lần cuối, những trò ngớ ngẩn của Lembrary thu hút sự quan tâm của công chúng và đột nhiên khiến vận may của nhóm thay đổi. Nhóm được chú ý và có cơ may bật lên lại trên con đường sự nghiệp.

Sánh đôi cùng “Thư ký Cha” Kim Min Gyu trong The Heavenly Idol không còn là “Tiểu thư” Seol In Ah mà là Go Bo Gyeol. Cô từng tỏa sáng với các vai phụ trong Hi Bye, Mama! và Biên Niên Sử Arthdal. The Heavenly Idol sẽ lên sóng tvN vào 15/2!

Taxi Driver 2

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc thể loại hành động Taxi Driver được yêu thích nhất nhì năm 2021 đã sẵn sàng trở lại với mùa 2 hấp dẫn không kém. Một lần nữa, nam diễn viên Lee Je Hoon sẽ đảm nhận vai Kim Do Ki, tiếp tục ngồi sau tay lái chiếc taxi và khiến bọn người xấu khiếp đảm.

Nội dung của Taxi Driver mùa 2 vẫn xoay quanh các thành viên của Công ty Taxi Cầu Vồng, nơi cung cấp dịch vụ báo thù bí mật cho những người yếu thế, không có sức mạnh để chống lại những kẻ xấu đã làm hại họ. Vẫn gay cấn, hồi hộp, nhưng Taxi Driver mùa 2 được hứa hẹn sẽ tươi sáng hơn.

Ngoài Lee Je Hoon, dàn diễn viên cũ của mùa 1 như Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin… cũng quay trở lại. Đặc biệt, một phần bối cảnh của Taxi Driver 2 được quay ở Việt Nam. Phim sẽ lên sóng SBS vào 17/2!

Call It Love

Lee Sung Kyung và Kim Young Kwang hợp tác trong bộ phim tình cảm lãng mạn Call It Love trên Disney+, hứa hẹn mang đến sự ngọt ngào không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan rộng ra toàn cầu.

Lee Sung Kyung đóng vai Sim Woo Joo, một cô gái có cuộc sống như ác mộng. Cha cô hẹn hò với một người phụ nữ rất ghét cô, sau khi ông mất người phụ nữ đó đã đuổi cô ra khỏi nhà. Sim Woo Joo quyết tâm trả thù nên đã tiếp cận con trai của người phụ nữ kia, anh tên Hang Dong Jin (Kim Young Kwang) - một người nghiện công việc và cô đơn. Bất ngờ, một tình yêu đã nở rộ.

Call It Love hứa hẹn sẽ là một bộ phim lãng mạn và chữa lành rất phù hợp với không khí Valentine của tháng Hai. Phim sẽ lên sóng Disney+ vào 22/2 tới.

Island 2

Tiếp nối phần 1, Island phần 2 sẽ tiếp tục cùng Kim Nam Gil, Lee Da Hee và Cha Eun Woo chiến đấu với ác ma trên đảo Jeju. Bộ phim hành động giả tưởng kinh phí lớn, dựa trên webtoon cùng tên này rất được đón nhận, vì thế mức độ ngóng phần 2 đang tăng cao.

Sau khi chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong phần 1, nhân vật phản diện của nam diễn viên Sung Joon sẽ nổi bật hơn trong phần 2. Điều này sẽ tiếp tục củng cố thêm câu chuyện về ác ma và những người đang chiến đấu chống lại chúng, tạo thêm kịch tính và khiến bộ phim thêm hấp dẫn.

Island phần 2 sẽ phát sóng toàn thế giới trên dịch vụ Prime Video của Amazon (TVing) vào 24/2.