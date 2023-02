Phim hay HBO: "The Last of Us" giữ vững phong độ sau nửa chặng đường của mùa đầu tiên

HHT - Không làm người xem thất vọng, mùa đầu tiên của “The Last of Us” giữ vững phong độ khi kể tiếp những câu chuyện nghiệt ngã về lòng tin, tính nhân đạo và niềm hy vọng mong manh khi sinh tồn trong thế giới xác sống đầy cạm bẫy.

Đi hơn nửa chặng đường nhưng vẫn chưa hề “hạ nhiệt”

Tuần vừa rồi, tập phim thứ 6 của loạt phim The Last of Us đã được phát hành trên HBO Max. Như vậy, tác phẩm chuyển thể từ trò chơi điện tử cùng tên của hãng Naughty Dog đã đi được hơn một nửa chặng đường của mùa phim đầu tiên. Dù vậy, sức hấp dẫn của Những Người Còn Sót Lại không những không bị đẩy lùi mà còn tiếp tục tăng cao.

Khi vừa ra mắt, tập 1 của The Last of Us đã lập được kỷ lục với hơn 4,7 triệu lượt xem vào ngày đầu phát hành và tăng lên chóng mặt với 22 triệu trong 12 ngày tiếp theo. Con số này chỉ thấp hơn House of the Dragon - tiền truyện của thương hiệu kinh điển Game of Thrones. Tính đến thời điểm hiện tại, tập 4 của loạt phim kinh dị sinh tồn này đã đạt 7,5 triệu người xem, tăng tận 60% so với tập đầu tiên.

Không những nhận được sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt của khán giả, loạt phim lấy chủ đề sinh tồn hậu tận thế zombie này cũng được các nhà phê bình chấm điểm cao ngất ngưỡng. Với 9.2/10 (IMDb) và được chứng nhận là “cà chua tươi ngon” trên trang Rotten Tomatoes với 97% "tươi", điểm số đánh giá phim lạc quan đến mức nhà sản xuất đã lập tức quyết định thực hiện mùa thứ hai ngay khi mùa mở màn mới ra mắt đến tập 5.

Lằn ranh mong manh giữa thiện - ác và bài học về nhân tính

So với loạt phim xác sống thuần giải trí như Z Nation, Black Summer hay thương hiệu Resident Evil mang nặng yếu tố hành động và kỹ xảo, The Last of Us mang đến màu sắc khác biệt bởi nội dung phim tập trung nhiều vào tính nhân đạo, khai thác góc khuất con người. Ngoài những phân cảnh hành động được đầu tư kỹ lưỡng, hầu như mỗi tập của The Last of Us đều kể một câu chuyện về những số phận nghiệt ngã trong những ngày tận cùng của thế giới.

Đặc biệt, The Last of Us không hề khắc họa lòng tốt hay cái ác thuần túy - điều không khó để nhận ra trong hầu hết các cảnh phim. Chẳng hạn, Henry (Lamar Johnson thủ vai) - một kẻ chỉ điểm ở thành phố Kansas buộc phải phản bội những người thân quen của mình, làm giao dịch với tổ chức FEDRA hòng tìm cách chữa bệnh cho cậu em trai nhỏ tuổi. Thật khó để phán xét những quyết định khó khăn của Henry khi anh đã chọn nắm bắt mọi cơ hội để cứu lấy người thân thay vì những giá trị đạo đức khó nắm giữ.

Ở tập 4 - Please Hold to My Hand, Ellie (Bella Ramsey thủ vai) - một cô bé chỉ mới 14 tuổi đã phải nổ súng vào người khác để cứu lấy Joel (Pedro Pascal thủ vai). Khi Ellie hỏi Joel về việc ông có thường giết người vô tội hay không, gã buôn lậu đã trả lời rằng ông "chỉ làm mọi thứ để sống sót". Nhân tính trong thế giới khắc nghiệt và ngàn vạn nguy hiểm này mong manh như sợi chỉ mảnh, và đôi lúc, chúng ta phải đưa ra những quyết định tàn nhẫn chỉ để bảo vệ bản thân và những người yêu thương. Chỉ khi còn sống, người ta mới giữ hay tìm lại được cái gọi là “nhân tính”.

Ellie và Joel đã dần mở lòng với nhau hơn tại Wyoming, nơi Joel gặp lại em trai Tommy (Gabriel Luna thủ vai) sau nhiều tháng chia cách. Nhưng cuộc hành trình bộ đôi chú-cháu đến một trung tâm nghiên cứu ở Colorado bị bỏ hoang khiến niềm hy vọng về việc điều chế vaccine cứu nhân loại càng thêm mơ hồ. Mặc dù còn đứng trước nhiều thách thức, nhưng cuộc hành trình của Joel và Ellie chắc rằng sẽ còn tiếp diễn và mang đến nhiều câu chuyện thú vị hơn.

Có thể nói rằng, thật khó để xác định được “đứa con cưng” này của HBO có rơi vào tình trạng “đầu voi đuôi chuột” như rất nhiều tác phẩm chuyển thể từ game khác hay không, nhưng các tập đã phát hành cho đến thời điểm hiện tại đều trung thành với nguyên tác và giữ vững phong độ xuyên suốt bộ phim. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà The Last of Us lại được lòng cả công chúng lẫn giới chuyên môn.