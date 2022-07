Phim hay nhất nửa đầu năm 2022: Đa vũ trụ Dương Tử Quỳnh "cân" cả Tom Cruise lẫn Robert Pattinson

HHT - Nửa đầu năm 2022 đã trôi qua, các mỹ nam chiếm sóng đa số nhưng phái nữ vẫn có Dương Tử Quỳnh “cân team” với đa vũ trụ của mình. Và phim hoạt hình có thể hay nhất năm lại có màu đỏ, chứ không phải sắc vàng của các Minions.

Elvis

Bộ phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc Elvis Presley là một trong những phim hay nhất nửa đầu năm 2022. Elvis mang đến cho khán giả những gì họ đã biết và chưa biết về Elvis Presley, về sự nghiệp và cả cuộc đời của ông. Bộ phim “ghi lại” khởi đầu khiêm tốn của Elvis Presley, và hành trình để cuối cùng ông trở thành một trong những nghệ sĩ lớn nhất trong lịch sử âm nhạc.

Điều bất ngờ nhất của Elvis là màn thể hiện của ngôi sao gạo cội Tom Hanks lại nhận nhiều ý kiến trái chiều, trong phim ông vào vai người quản lý khét tiếng của Elvis Presley. Còn ngôi sao trẻ Austin Butler lại nhận được cơn mưa lời khen với màn thể hiện của mình trên màn ảnh.

Turning Red

Nhắc đến bộ phim hoạt hình hay nhất năm 2022, Turning Red chắc chắn có suất. Bộ phim xoay quanh cô bé Mei, bỗng một ngày ngủ dậy thấy mình biến thành một chú gấu trúc đỏ, lại còn khổng lồ. Đây là một phép ẩn dụ về tuổi dậy thì, cho “cuộc chiến” khẳng định cái tôi của bản thân với hình ảnh mong muốn mà bố mẹ áp đặt lên con cái.

Turning Red vui nhộn, đẹp mắt, không những thế còn rất ý nghĩa và truyền cảm hứng với những thông điệp sống tuyệt vời không chỉ dành cho các cô cậu bé tuổi dậy thì, mà cho tất cả mọi người - ứng cử viên số 1 tại Oscars năm tới.

The Batman

Trước cái bóng lớn của bộ ba phim về Người Dơi của Christian Bale - The Dark Knight Rise, Người Dơi của Robert Pattinson chịu áp lực không nhỏ. Nhưng The Batman đã thành công. Bộ phim hành động kinh dị và trinh thám này đã gợi nhắc lại một điều thuộc về Người Dơi - bên cạnh hình ảnh một tỷ phú - mà mọi người suýt quên, đó là hình ảnh của một “thám tử vĩ đại”.

Bằng diễn xuất tinh tế và sắc bén, Robert Pattinson đã mang đến một Bruce Wayne (tên thật của Batman) trẻ trung hơn, nhưng đồng thời cũng vì thế mà nỗi đau nội tâm và tổn thương tồn tại bên trong siêu anh hùng này nhạy cảm hơn.

The Northman

The Northman là một câu chuyện chân thực và chấn động, kể về một hoàng tử Viking đã dành cả cuộc đời mình để trả thù cho cái chết của cha. Bộ phim mang màu sắc sử thi, có các khung cảnh Iceland tuyệt đẹp và những pha hành động khiến khán giả phải choáng váng về mức độ quyết liệt và chân thực.

The Northman nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí còn có nhà phê bình nhận định đây là bộ phim Viking hay nhất từng được thực hiện.

Marcel The Cell With Shoes On

Câu chuyện về một chiếc vỏ nhỏ bé lên đường tìm kiếm gia đình của mình đã gây xúc động cho những ai đã xem - đó là Marcel The Cell With Shoes On. Bộ phim xuất sắc đạt 100% “tươi” trên trang Rotten Tomatoes.

Marcel The Cell With Shoes On được kể một cách chậm rãi, với những khung hình giản dị, nhưng sống động và ấm áp. Bộ phim như một lời nhắc nhở, hãy sống chậm lại và trân trọng những điều giản đơn nhưng ý nghĩa mà chúng ta có thể đã bỏ qua mỗi ngày.

RRR (Rise Roar Revolt)

Nhiều bình luận nhận xét rằng RRR (Rise Roar Revolt) là một phim bom tấn không giống bất cứ điều gì mà họ đã từng xem trước đây. Bộ phim dài ba tiếng đồng hồ, đến từ Ấn Độ, vì thế bên cạnh những pha hành động mãn nhãn là các bài hát và vũ điệu đặc trưng.

RRR kể về Alluri Sitarama Raju và Komaram Bheem, hai nhà cách mạng Ấn Độ có thật trong thời kỳ Đế quốc Anh cai trị Ấn Độ vào những năm 1920. Bộ phim được nhận xét là độc đáo và thú vị khó cưỡng khi theo dõi một câu chuyện mang màu sắc lịch sử nhưng đồng thời cũng mang tính hư cấu với những chi tiết ẩn dụ, biểu tượng.

Everything Everywhere All At Once

Nhiều nhà phê bình phim nhận xét, Everything Everywhere All At Once là bộ phim về đa vũ trụ mà Doctor Strange in The Multiverse of Madness muốn trở thành. Bộ phim đưa khán giả di chuyển qua các vũ trụ song song khác nhau một cách đáng kinh ngạc, choáng ngợp, khó tin. Nhưng cốt lõi của câu chuyện lại đơn giản và gần gũi với tất cả chúng ta: Câu chuyện về sự chấp nhận, được nhìn thấy và sống thật với chính mình.

Dương Tử Quỳnh và Stephanie Hsu mang đến màn trình diễn xứng đáng cho giải Oscar. Và Everything Everywhere All At Once là câu chuyện về mẹ và con gái đẹp xuyên thời gian và không gian, sâu sắc ở mọi vũ trụ.

Top Gun: Maverick

Với Top Gun: Maverick, Tom Cruise đã cho thấy lý do vì sao anh lại là một ngôi sao có một không hai trên màn ảnh thế giới. Một phần phim hậu truyện từ phần đầu tiên cách đây đã 36 năm, nhưng phim vẫn lập kỷ lục doanh thu phòng vé với 1 tỷ đô (hơn 23 ngàn tỷ đồng). Con số đáng ngạc nhiên trong cả sự nghiệp của Tom Cruise, và còn đáng kinh ngạc hơn khi con số này đạt được trong thời kỳ đại dịch.

Top Gun: Maverick không đánh mất “chất riêng” của phần đầu Top Gun, nhưng cũng không để mình chỉ là “ăn mày quá khứ”. Bộ phim mang đến những cảnh không chiến tuyệt vời, chân thực, sống động và đầy cảm xúc. Khán giả hoàn toàn bị hút vào cuộc phiêu lưu mới nhất của chàng phi công Maverick, điều mà ngay cả các phim bom tấn ngày nay cũng không dễ dàng làm được.