Phim hoạt hình âm nhạc mới trên Netflix: Nhí nhảnh, mới lạ, khai thác đề tài loài bò sát

HHT - Vừa qua, Netflix đã công bố những hình ảnh chính thức về "Leo" - dự án phim hoạt hình âm nhạc mới nhất của nền tảng này, hé lộ loạt tình tiết thú vị xoay quanh cuộc đời của... một chú thằn lằn.

Hoạt hình Leo kể về một “ông” thằn lằn 74 tuổi chịu cảnh sống chật chội trong một lớp học ở Florida suốt hàng chục năm. Tuy nhiên, khi biết được mình chỉ còn một năm nữa để sống, Leo đã lên kế hoạch tẩu thoát để có thể tận hưởng trọn vẹn quãng đời còn lại.

Đúng như dự định, cơ hội của Leo thực sự đến khi ngày nọ, cô giáo yêu cầu mỗi bạn học sinh đem một loài sinh vật trong lớp về nhà chăm sóc. Cứ tưởng bản thân sẽ được đi “nghỉ dưỡng” tự do, thế nhưng, chuyến hành trình của Leo lại vô tình rẽ sang một hướng mà cụ không ngờ đến.

Trong một lần thoát ra ngoài, Leo đã "lỡ miệng" giao tiếp với một cô bé khiến cho vô số rắc rối liên tục kéo. Cũng từ đây, chú thằn lằn già nua bất đắc dĩ trở thành “người thầy” của lũ trẻ. Không chỉ quanh quẩn trong lồng nhốt như xưa, bây giờ, nhiệm vụ của Leo là giải quyết các khó khăn, khúc mắc tuổi teen cho các cô cậu học sinh đáng tuổi con cháu mình.

Trong phim, Adam Sandler sẽ lồng tiếng cho “ông cụ” Leo, nam diễn viên cũng đóng vai trò nhà sản xuất của dự án, song hành với Barry Bernardi (Escape From New York) và Paul Sado (The Cobbler). Ngoài ra, phim còn có sự góp giọng các diễn viên khác như Bill Burr (chú rùa Squirtle), Cecily Strong (Saturday Night Live), Jason Alexander (Seinfeld), Rob Schneider (Grown Ups), Heidi Gardner (Hustle),...

Phim được đồng đạo diễn bởi Robert Marianetti (Hotel Transylvania 2), Robert Smigel và David Wachtenheim (Despicable Me). Nhà sáng tạo José Manuel Fernández Oli (Rio 2) sẽ đảm nhận phần tạo hình cho nhân vật. Sở hữu đội ngũ sản xuất hùng hậu và nội dung mang màu sắc mới lạ, không có gì bất ngờ khi Leo đang là dự án hoạt hình đầy hứa hẹn của Netflix dịp cuối năm.