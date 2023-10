Phim "Kẻ Kiến Tạo": Hình ảnh đẹp, cốt truyện hay nhưng vẫn còn gây hụt hẫng

HHT - Được ra mắt trong thời kỳ A.I đang có những biến đổi lớn trên thế giới, bộ phim "The Creator" (Kẻ Kiến Tạo) là tác phẩm đáng xem, mang dấu ấn đặc biệt về trí tuệ nhân tạo.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung trong phim.

The Creator (tựa Việt: Kẻ Kiến Tạo) là bộ phim khoa học viễn tưởng được phát hành bởi hãng phim 20th Century Studios, ngôi nhà chung của Avatar hay Independence Day. Lấy bối cảnh tương lai năm 2070, thời đại con người sống chung với A.I (Trí Tuệ Nhân Tạo), phim xoay quanh câu chuyện về đặc vụ Joshua (do John David Washington thủ vai), người nhận nhiệm vụ đến New Asia (Châu Á Mới) để tìm và tiêu diệt "Kẻ Kiến Tạo".

Nhưng nằm ngoài dự đoán, thứ vũ khí đe dọa đến tương lai nhân loại chỉ mang hình hài một đứa trẻ, được gọi là Alphie (Madeleine Yuna Voyles). Joshua gặp trước khó khăn khi đứng trước quyết định: Bảo vệ Alphie hay không trừ khử cô bé như nhiệm vụ ban đầu, nhất là khi Alphie có khả năng điều khiển tất cả máy móc, robot trên thế giới nếu phát triển đủ lớn.

Một bộ phim “vừa tốt gỗ vừa tốt nước sơn”

Có thể nói The Creator là một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng có hình ảnh đẹp nhất trong thời gian gần đây. Phim tái hiện được một thế giới hậu tận thế khác lạ sau cuộc chiến giữa con người và A.I, khoe trọn được nét đẹp thiên nhiên hùng vĩ lẫn các công trình ấn tượng rải rác từ Đông sang Tây.

Với kinh phí được công bố là 80 triệu đôla (1,9 nghìn tỷ VND), bộ phim không làm các fan cứng của dòng phim sci-fi (khoa học viễn tưởng) thất vọng. Nhiều người còn khẳng định The Creator đã nối tiếp được sự thành công về mặt hình ảnh của các "đàn anh" đi trước như Star Wars, Independence Day, Avatar...

Bên cạnh hình ảnh đẹp, The Creator còn truyền tải một câu chuyện đủ sức hút với người xem. Nhiều thông điệp được lồng ghép trong cuộc chiến phi nghĩa giữa trí tuệ nhân tạo và con người, hay trong những dằn vặt, đấu tranh tâm lý nơi nam chính Joshua. Giữa Joshua không muốn hy sinh Alphie vì đại cuộc, hoặc chỉ đơn giản chỉ là mối liên kết đặc biệt giữa một cựu binh trải qua nhiều mất mát với một người máy đang tìm cách “làm người".

Bộ phim không bó hẹp trong một câu chuyện đơn thuần, mà sẵn sàng phân tách những ý niệm đẹp đẽ qua mỗi nhân vật được xuất hiện. Điều này vô tình khiến khán giả bị đặt vào một thứ cảm xúc khó tả, khi không thể chọn được một chiến tuyến để tin tưởng, không biết đâu thật sự là kẻ xấu, đâu là người lương thiện.

Phải dành lời khen ngợi cho màn hóa thân xuất sắc của diễn viên nhí Madeleine Yuna Voyles trong vai robot Alphie, từ những cử chỉ, biểu cảm ngây ngô, đến những hành động dũng cảm, đầy mạo hiểm. Ngoài ra, màn "cameo" thú vị của Ngô Thanh Vân trong vai người máy Kami cũng khiến khán giả không khỏi thích thú. Đả nữ có tạo hình mới mẻ và "flex" thoại tiếng Việt trong một phân cảnh của phim.

Cốt truyện tốt nhưng thiếu cao trào

Dù có một cốt truyện nhân văn với những mối quan hệ, liên kết đặc biệt giữa con người và robot, song The Creator dường như vẫn còn chưa chạm đủ và đúng để khiến người xem phải đồng cảm. Điển hình là trong những phân cảnh đẩy cảm xúc, phim dường như tạo cảm giác hụt hẫng khi chưa thể hiện được cao trào mà khán giả mong muốn.

Ngoài ra, mặc cho việc là một phim về chiến tranh giữa trí tuệ nhân tạo và con người, The Creator không khiến khán giả sợ hay lo lắng - một thứ cảm giác cần có đối với những tác phẩm hậu tận thế, hay về sự thống trị của robot.

Tuy vẫn còn một số hạn chế nhưng không thể phủ nhận rằng The Creator là một tác phẩm mang góc nhìn mới, đáng xem về A.I - một chủ đề mang tính thời sự, đang được quan tâm rộng rãi trong giai đoạn hiện nay.

The Creator (Kẻ Kiến Tạo) hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.