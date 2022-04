Phim mới của Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận liệu có thể thắng lớn như "Hẹn hò chốn công sở"?

HHT - "Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám" của Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận cũng chọn mô-típ tình yêu chốn công sở. Nhưng liệu bộ phim có thể tạo được tiếng vang như "Hẹn Hò Chốn Công Sở" và Thư Ký Kim Sao Thế?" của Hàn Quốc.

Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám (Master Of My Own) là bộ phim tình cảm hài, lãng mạn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung phim kể về mối tình "oan gia ngõ hẹp" nhưng không kém phần ngọt ngào giữa nàng thư ký đầy cá tính Ninh Mông (Đàm Tùng Vận) và chàng tổng tài khó chiều Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân).

Vốn khắc khẩu và không đồng quan điểm, cặp đôi luôn đối đầu trên mọi chiến trường công việc. Thế nhưng, đứng trước một cô gái mạnh mẽ, độc lập và tham vọng như Ninh Mông, chàng tổng giám lạnh lùng như Ký Minh cũng phải xiêu lòng.

Về phần Ninh Mông, cô mong muốn trở thành một nhà đầu tư xuất sắc nhưng cấp trên lại nghĩ cô không đủ trình độ. Để tìm cho mình lối đi mới, Ninh Mông quyết định xin nghỉ việc sau nhiều năm cống hiến và vận mệnh của cô bắt đầu thay đổi sau khi gặp Lục Ký Minh.

Một chàng tổng giám cao lớn và một cô thư ký nhỏ bé có chung mục tiêu, lý tưởng nên đã mở rộng con đường sự nghiệp. Ninh Mông cuối cùng trở thành nhà đầu tư xuất chúng có thể làm việc độc lập. Trong khi Lục Ký Minh ngày càng trưởng thành và chín chắn hơn. Đồng thời tình cảm giữa hai người ngày càng sâu sắc.

Trong đoạn trailer được công bố trước đó, Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân tạo nên phản ứng hóa học rất đáng mong đợi. Từ là những kẻ không đội trời chung, đến khi tìm được lý tưởng sống giống nhau, cả hai bắt đầu trở nên thân thiết và cứ thế mà nảy sinh tình cảm. Ngoài ra, Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám cũng không thiếu những tình huống cười ra nước mắt. Khán giả khi xem không phải lo lắng đây là bộ phim công sở khô khan, khó thấm.

Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám cũng là bộ phim đầu tiên mà Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận hợp tác với nhau. Chia sẻ về lý do chọn Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận vào vai chính, đạo diễn Diêu Đình Đình cho biết: “Họ là những chiến binh thực lực, làm việc ăn ý với thái độ tích cực. Mỗi người đều có lối diễn riêng biệt, hóa thân một cách tự nhiên và khiến cho nhân vật của mình sống động hơn”.

Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám có bối cảnh và câu chuyện tương tự như hai bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc là Thư Ký Kim Sao Thế? với Hẹn Hò Chốn Công Sở. Điều này càng khiến khán giả nóng lòng chờ đợi phim sớm ra mắt, để xem thị trường Hoa ngữ liệu có thể tạo được bộ phim gây ấn tượng mạnh mẽ như hai bộ phim Hàn đi trước hay không?

Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám sẽ phát sóng vào tối thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần. Bắt đầu từ 26/4/2022.