Phim siêu nhân Việt Nam tái xuất sau 6 năm, khiến MXH bùng nổ nhưng còn hạn chế

HHT - Trong bối cảnh "Attack on Titan: The Last Attack" đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu mến anime & manga tại Việt Nam, một số khán giả đã bày tỏ sự không hài lòng về trải nghiệm xem phim tại một số rạp chiếu, đặc biệt liên quan đến phần after-credit (cảnh chạy cuối phim).