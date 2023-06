Phim Việt giờ vàng liên tục có lời thoại gây bức xúc: Liệu khán giả quá khắt khe?

HHT - Cùng một lúc, cả hai phim “Nơi Giấc Mơ Tìm Về” và “Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình” đều có lời thoại khiến khán giả tranh cãi, có người còn bức xúc đòi bỏ xem phim. Là do biên kịch bất cẩn hay khán giả quá khắt khe?

Cho đến bây giờ, Nơi Giấc Mơ Tìm Về đã lên sóng được hơn 10 tập nhưng không gây được tiếng vang. Có nhiều lý do khiến phim kém thành công như câu chuyện cũ kỹ thiếu sáng tạo, diễn viên nhập vai chưa tốt, tạo hình chưa đẹp. Và chẳng ngờ Nơi Giấc Mơ Tìm Về bỗng dưng gây chú ý lại từ một câu thoại gây tranh cãi.

Chuyện là giám đốc Lan luôn muốn cháu trai Gia An kế thừa công ty của gia đình trong khi Gia An lại muốn gây dựng sự nghiệp riêng của mình. Vì muốn chống đối lại bà, Gia An thay vì gặp gỡ khách hàng quan trọng lại bỏ ra ruộng rau để livestream giới thiệu sản phẩm.

Hành động này khiến bà Lan giận dữ, khẳng định mình rất ghét bán hàng online vì “cứ thò chân xuống gầm bàn không lao động gì, mất một chút nước bọt kiếm bộn tiền”. Bà Lan còn yêu cầu cháu trai ngưng kinh doanh qua mạng vì nó không bền. Dù đây chỉ là một câu thoại cho thấy mâu thuẫn thế hệ, khác biệt quan điểm giữa bà và cháu thì lại khiến nhiều khán giả bức xúc, bực mình vì bộ phim xem thường nghề bán hàng online trong khi nhiều năm nay, lĩnh vực này ngày càng phát triển.

Còn Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình cũng mới có cảnh bà Cúc gọi cả ba cô con dâu đến tâm sự, dặn dò sau khi gia đình náo loạn vì chiếc nhẫn cưới của Thành mất tích. Bà Cúc rất nhẹ nhàng, điềm đạm cho rằng Hà cũng phải chịu trách nhiệm vì cô cứ muốn làm ầm lên, làm cho gia đình mệt mỏi nên Thành phải tìm cách khỏa lấp như vậy. Bà Cúc từ đó cho rằng ba con trai của mình phải rất sợ, rất quẫn bách nên mới phải nghĩ ra chiêu làm giả nhẫn cưới để đánh lừa Hà như vậy.

Ban đầu, bà Cúc vẫn được xem là hình mẫu mẹ chồng lý tưởng, khác biệt so với nhiều nhân vật mẹ chồng ghê gớm, tai quái trên phim Việt. Nhưng lần này, màn nói đạo lý với con dâu lại khiến bà Cúc bị khán giả chê trách khi không dạy bảo con trai mà chỉ yêu cầu con dâu phải thế này thế khác. Trong khi nguồn cơn sự việc vẫn là Thành thường xuyên tháo nhẫn cưới, đóng vai người đàn ông độc thân nên mới để rơi mất.

Hiện giờ, cư dân mạng vẫn tranh cãi khá nhiều về hai lời thoại này, khiến cho hai bộ phim bỗng dưng được chú ý hơn hẳn.