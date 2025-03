Phim Việt phi lý không kém "Mẹ Lao Công Học Yêu" vẫn quy tụ dàn sao đình đám

HHT - Nhà sản xuất “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” đã công bố ngày khởi chiếu mới. Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Victor Vũ được dự đoán sẽ "so kè" với phim của đạo diễn Lý Hải.

HHT - Bên cạnh buổi "họp công ty" của JSOL, các chiến thần "xé túi mù" cuối tuần qua "ngư ông đắc lợi" khi may mắn gặp cả ba anh trai lẫn một nhân vật đặc biệt trong cùng một suất chiếu.

HHT - Tập 3 của Tổ Đội "1 Không 2" chào đón màn "Say Hi" của hai "anh trai" Nicky và Pháp Kiều. Ngoài ra, "mầm non giải trí" Quang Hùng MasterD cũng liên tục bị dồn vào thế khó bởi sự xéo xắt của Dương Lâm và Võ Tấn Phát.