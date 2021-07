Phong trào #FreeBritney gây bão, mọi người ôn lại về cô và ngỡ ngàng vì chưa biết điều này

HHT - Trước làn sóng #FreeBritney đang diễn ra mạnh mẽ, cùng nhìn lại những khoảnh khắc ít được biết đến trong cuộc đời của "Công chúa nhạc Pop" Britney Spears.

Rất ít nghệ sĩ tạo được dấu ấn văn hóa đại chúng lớn, đầy màu sắc và mạnh mẽ như Britney Spears. Gần hai thập kỷ với những video âm nhạc mang tính biểu tượng, những đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng và những màn trình diễn huyền thoại đã đưa Britney trở thành một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại.

1. Britney muốn Natalie Portman đóng vai mình: Britney là một diễn viên nhí trong vở kịch Ruthless cùng với Natalie Portman, khi cô ấy 10 tuổi.

Britney Spears nói rằng nếu có một bộ phim được làm về cuộc đời mình, Britney sẽ muốn Natalie Portman nhập vai mình trong phim.

2. Khi lớn lên, Britney có một chút tomboy và thích đua xe ô tô, chơi bóng rổ với lũ trẻ hàng xóm.

3. Trước khi ký hợp đồng với Jive Records vào năm 1997 với tư cách là một nghệ sĩ solo, Britney suýt được xếp vào một nhóm nhạc nữ có tên Innosense.

4. Đĩa đơn ăn khách của Britney …Baby One More Time ban đầu được viết cho TLC, nhưng họ đã từ chối nó.

5. Các bí danh Britney dùng khi thuê khách sạn hoặc đi du lịch thường là: Anita Dick, Alotta Warmheart, Chastity Montgomery.

6. Anh chàng phi hành gia trong MV Oops! ...I Did It Again được đặt tên là Eli Swanson. Ngoài đời, anh ấy hiện đang là một bác sĩ phẫu thuật chấn thương ở Phoenix.

7. Nigel Dick, đạo diễn của video Oops! ...I Did It Again nói rằng Britney đã đấu tranh để mặc bộ áo liền quần màu đỏ sau này đã trở thành một biểu tượng nhạc Pop. Chứ thực ra đạo diễn đã định chọn cho cô một bộ áo liền quần khác.

8. Bài hát Don't Let Me Be the Last to Know do ngôi sao nhạc đồng quê Shania Twain và chồng cô đồng sáng tác.

9. Vào tháng 6 năm 2002, Britney đã mở một nhà hàng Louisiana ở New York.

10. Cùng năm đó (2002), Britney vô tình gây hỏa hoạn trong căn hộ ở NYC của anh trai cô. Dĩ nhiên nó đã được chữa cháy kịp thời.

11. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2004, Britney kết hôn với người bạn thời thơ ấu của mình là Jason Alexander tại Nhà nguyện đám cưới Little White ở Las Vegas, nhưng đám cưới đã bị hủy bỏ chỉ sau 55 giờ.

12. Britney đã thu âm toàn bộ cho một album được đặt tên là Original Doll. Nhưng vì những lý do gì đó không rõ, album đã không được phát hành.

13. Bài hát "3" của Britney dài 3 phút 33 giây.

14. Britney đã tuyên bố rằng cô ấy hy vọng các con trai của mình, Preston và Jayden, tránh xa ngành giải trí.