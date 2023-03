Phụ huynh bị gọi điện thông báo "con đang cấp cứu": Làm sao để nhận diện kẻ lừa đảo?

HHT - Những ngày vừa qua, nhiều phụ huynh tại TP.HCM, Hà Nội đã nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ với thông báo con vừa bị tai nạn, đang cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp để cứu con.

Kẻ gian mạo danh nhà trường hoặc bệnh viện thông báo tới phụ huynh rằng con bị tai nạn, đang cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp để cứu con, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tại TP.HCM đã xuất hiện tại Hà Nội những ngày gần đây.

Gia đình và nhà trường cần hết sức cảnh giác, đặc biệt là việc bảo mật thông tin cá nhân học sinh khi các đối tượng vẫn giở mọi chiêu trò để thu thập thông tin, tiếp cận phụ huynh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Điểm chung của chiêu thức lừa đảo này là các đối tượng có đủ thông tin về tên, lớp và trường con đang theo học. Khi gọi điện tiếp cận phụ huynh, các đối tượng sẽ đánh vào tâm lý lo sợ, thậm chí là hoảng loạn của phụ huynh khi nghe tin con em mình bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện. Nếu thiếu tỉnh táo, phụ huynh có thể mắc bẫy và chuyển tiền cho các đối tượng xấu.

Dù vậy, ghi nhận tại Hà Nội, một số bậc phụ huynh khi bị các đối tượng tiếp cận đã rất cảnh giác do trước đó đã cập nhật thông tin và được nhà trường thường xuyên cảnh báo.

Thực tế tại các trường THCS, THPT tại Hà Nội và TP.HCM ngay từ đầu tháng 3, Ban Giám hiệu các trường đã liên tục cập nhật thông tin, cảnh báo tới từng giáo viên và phụ huynh về các cuộc gọi lừa đảo. Quy trình tiếp nhận thông tin của học sinh, trong bất kỳ trường hợp nào cũng đã có, nhưng được nhà trường nhấn mạnh hơn.

Nhà văn Hoàng Anh Tú - một trong những phụ huynh nhận được cuộc gọi lừa đảo phân tích: "Vì sao kẻ xấu biết tôi là phụ huynh của Trà My và Gia Bách (hai con của anh Hoàng Anh Tú - PV)? Tôi đã từng nhận được hàng trăm cuộc gọi từ các trung tâm gia sư, trung tâm tiếng Anh. Tất cả đều chung một kịch bản: Anh có phải là phụ huynh của bạn Trà My và sau đó là Gia Bách. Là danh sách số điện thoại phụ huynh đã bị bán nhưng còn là do chính con của bạn đã cho số của bạn để đổi lấy những món quà từ các nhà quảng cáo.

Như Trà My và Gia Bách nhà tôi đã cung cấp số điện thoại của tôi cho những cô chú tặng đĩa Ninja Go hồi bé. Các công ty luôn lấy số phụ huynh bằng những món quà tặng trước cổng trường và tất nhiên, trách nhiệm có cả ở các trường học đã cho phép họ thu thập thông tin ấy. Đó cũng là lý do tôi luôn từ chối cho số điện thoại mỗi khi các cửa hàng đề nghị cung cấp số điện thoại để… giảm giá".

Do đó, bên cạnh việc khuyến cáo phụ huynh, các trường cũng chú trọng nâng cao ý thức của học sinh về bảo mật thông tin khi sử dụng mạng xã hội bởi hiện nay, các bạn học sinh được tiếp cận khá sớm.

Có thể thấy, dù đã bị vạch trần thủ đoạn lừa đảo nhưng các đối tượng vẫn tìm đủ mọi cách để có được thông tin và tiếp cận phụ huynh tại nhiều tỉnh, thành phố. Gia đình và nhà trường cần hết sức cảnh giác khi các đối tượng còn thường thay đổi hình thức, chiêu trò tinh vi khác để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.