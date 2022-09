Phương Anh - Ngọc Thảo: Bộ đôi Á hậu tài sắc vẹn toàn, thân thiết như chị em một nhà

HHT - Mới đây, trong series "Taste and Sing", Jang Mi lần đầu tiên tiết lộ lý do khiến cô "Say yes" với lời cầu hôn của bạn trai. Trước đó, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ khá bất ngờ khi chia sẻ tin vui này.