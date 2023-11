Phương Nhi có giành thêm giải thưởng phụ nào ở Miss International 2023?

HHT - Mãi bây giờ, ban tổ chức Miss International mới công bố danh sách những người đẹp giành giải thưởng ở các phần thi phụ. Và Phương Nhi có được gọi tên ở những hạng mục này không?

Thông thường, người chiến thắng các phần thi phụ ở các cuộc thi Hoa hậu sẽ được công bố ngay trong đêm chung kết. Bởi đôi khi, các nàng hậu giành được giải thưởng phụ còn có luôn một suất ở Top 20 hay Top 10 chung cuộc. Nhưng Miss International 2023 thì khác, gần một tuần sau đêm chung kết thì ban tổ chức mới tung ra danh sách những người đẹp có điểm số cao ở các phần thi phụ.

Đó là ba hạng mục Miss Fitness (Người đẹp áo tắm), Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất) và Best in Evening Gown (Trang phục dạ hội đẹp nhất). Mỗi phần thi phụ, Miss International 2023 lại chọn 7 thí sinh xuất sắc nhất. Và thật đáng tiếc khi Phương Nhi không có tên trong cả 3 bảng danh sách này, cho dù Phương Nhi rất xinh đẹp tỏa sáng trong các màn trình diễn.

Đặc biệt là bộ áo dài và váy dạ hội của Phương Nhi đều được khen rất hợp với thần thái trong veo của nàng hậu, càng làm tôn lên nhan sắc thiên thần. Nhưng có lẽ khi đặt cạnh những bộ váy áo rực rỡ khác, thì trang phục trắng đính pha lê của Phương Nhi lại không nổi bật bằng.

Vậy là bảng thành tích của Phương Nhi vẫn dừng lại ở Top 15 chung cuộc kèm giải thưởng phụ Miss Visit Japan, một kết quả có thể xem là thành công của “thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới”. Bởi ngay chính đương kim Hoa hậu, người đẹp của Venezuela cũng trắng tay trong ba phần thi này đấy thôi. Nên có thể thấy điểm số ở ba giải thưởng phụ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Hiện giờ, Phương Nhi đã trở về Việt Nam. Nàng hậu có kế hoạch quay trở lại trường học sau một năm bảo lưu kết quả, cũng như tiếp tục tham gia nhiều hoạt động trong showbiz. Bên cạnh việc làm người mẫu, diễn thời trang thì Phương Nhi cũng rất muốn thử sức làm diễn viên và biết đâu chúng ta sắp được xem diễn viên Phương Nhi trong một bộ phim nào đó.