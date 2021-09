Phương Oanh Next Top "trúng show" của nhà mốt Dolce & Gabbana tại Tuần lễ thời trang Milan

HHT - Mới đây, cộng đồng người hâm mộ thời trang tại Việt Nam đã “phát sốt” trước khoảnh khắc Phương Oanh sải bước tại Tuần lễ thời trang Milan tổ chức tại Italia.

Năm 2017, Phương Oanh được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng tại Vietnam’s Next Top Model mùa giải All Stars. Tuy nhiên, do trùng lịch thi tốt nghiệp, cô nàng 17 tuổi đành rời nhà chung để hoàn thành việc học.

Năm 2020, Phương Oanh nhận lời của một công ty quản lý người mẫu và bay sang Anh bắt đầu hành trình chinh phục các sàn diễn quốc tế. Khoảnh khắc cô nàng trình diễn trong show giới thiệu bộ sưu tập Thu - Đông 2020 của một thương hiệu tại tuần lễ thời trang diễn ra ở London (Anh) đã khiến đông đảo khán giả Việt thích thú.

Tiếp tục gặt hái thành công, ngày 25/9 vừa qua, Phương Oanh “trúng show” của Dolce & Gabbana và trình diễn trang phục có họa tiết nổi bật, kết hợp túi hộp mini và bốt tua rua trong bộ sưu tập Xuân - Hè của nhà mốt này.

Bên dưới loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong buổi trình diễn tại tuần lễ thời trang Milan (Ý), đông đảo tín đồ thời trang và bạn bè đã bày tỏ sự tự hào dành cho chân dài gốc Việt: “Đỉnh quá em ơi, xuất sắc lắm”, “Coi mà nổi hết da gà từ em, đồ và runway”, "Tự hào quá, chúc mứng cô gái"...

Trong một bài chúc mừng được tag trên trang cá nhân, bạn thân còn cho biết Phương Oanh là người mẫu Việt đầu tiên ký hợp đồng với Woman Milano - một công ty quản lý người mẫu tại Ý. “Vậy là 2 kinh đô London, Milan đều đã có agency xịn sò. Còn Paris và New York nữa là tới mùa Fashion Week sẽ tha hồ chạy show”, người bạn của Phương Oanh tiết lộ.