Phương Thanh cover hit của MONO, khán giả nhận xét:“Nghe như nhạc... phim trinh thám”

HHT - Thu Minh vừa tung ra bản cover ca khúc "Hẹn Ước Từ Hư Vô" của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Trước đó, cô từng thể hiện lại bản hit "See Tình" của DTAP và Hoàng Thùy Linh.

HHT - Là một trong những cái tên được yêu thích tại "Vote For Five" nhưng mới đây, thí sinh Phạm Tường Duy chính thức xin rời khỏi chương trình vì lý do sức khỏe.