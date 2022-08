"Pink Venom" (BLACKPINK) từng bị Somi vô ý làm lộ, sử dụng một đoạn giai điệu trong hit của Rihanna

HHT - Ngay khi MV "Pink Venom" của BLACKPINK ra mắt, fan đã lập tức nhận ra phần hát của Rosé và Jisoo trùng với câu hát vô tình bị lộ trong livestream của Jeon Somi. Ngoài ra, một đoạn giai điệu trong ca khúc "Pon de Replay" (Rihanna) cũng đã được sử dụng trong "Pink Venom".

Fan nhận ra ca khúc Pink Venom của BLACKPINK đã interpolate (dùng lại một đoạn giai điệu từ ca khúc khác với bản phối mới, nhưng vẫn có sự tương đồng nhất định với bản gốc) một đoạn giai điệu trong ca khúc Pon de Replay của Rihanna.

Năm 2019, Jennie và Rihanna từng trò chuyện thân thiết và chụp ảnh chung trong một sự kiện mỹ phẩm được tổ chức tại Hàn. Mối nhân duyên giữa BLACKPINK và Rihanna khiến fan không khỏi phấn khích và trông chờ vào cơ hội hai bên hợp tác cùng nhau trong một sản phẩm âm nhạc chính thức.

Khi Pink Venom vừa phát hành, nhiều fan cũng nhận ra phần hát pre-chorus của Rosé và Jisoo có giai điệu tương đồng với đoạn nhạc từng bị lộ trong một livestream của Jeon Somi.

Cụ thể, tối ngày 2/3 năm nay, Somi đã livestream trên Instagram giao lưu với fan tại phòng làm việc ở trụ sở công ty The Black Label. Nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, Somi đã quyết định ra kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi bất ngờ mở cửa một căn phòng thì một đoạn nhạc vô tình bị lọt vào. Trong đoạn nhạc vỏn vẹn 3 giây vô tình lọt vào livestream kia, fan nghe được câu hát "No, you can't take me down" và nhận ra đó là giọng của Jennie.

Đoạn nhạc Somi vô tình làm lộ có thể chính là bản demo của Pink Venom. Thời điểm đó, YG Ent đã nhanh chóng gỡ livestream và đánh bản quyền toàn bộ đoạn cắt sự cố này trên các mạng xã hội. Nhớ lại đoạn livestream này, fan vừa thương vừa buồn cười cho tình cảnh éo le của Somi.

Hôm nay (19/8), trước giờ BLACKPINK chính thức phát hành Pink Venom, Somi đã đăng Instagram Story bày tỏ sự háo hức mong chờ và ủng hộ những người chị thân thiết trở lại đường đua âm nhạc.