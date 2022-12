Playlist nhạc Giáng Sinh "làm mưa làm gió" trên TikTok

HHT - Mùa lễ hội cuối năm đã gần kề, nếu bạn lướt TikTok và thấy những giai điệu quen thuộc nhưng không nhớ nổi tên thì thêm ngay những ca khúc Giáng sinh này vào playlist của mình nhé!

Snowman - Sia

Nằm trong album Everyday Is Christmas được ra mắt năm 2017, Snowman của SIA là một bản tình ca đúng nghĩa cho mùa lễ hội cuối năm. Với giai điệu cùng phần lời mang đậm chất thơ, "người tuyết" dễ dàng đưa chúng ta đến vùng đất nội tâm với xúc cảm yêu đương lãng mạn nhưng cũng không kém phần quyết liệt của "nữ ca sĩ giấu mặt".

Dẫu vậy, Snowman của SIA lại là minh chứng điển hình của việc "đúng người nhưng sai thời điểm". Dù sớm thu hút sự quan tâm của công chúng từ khi trình làng, nhưng mãi đến năm 2020, giữa đại dịch COVID-19 thì "người tuyết" của SIA mới lần nữa trở lại như một tia sáng chữa lành ấm áp. Rất nhanh chóng, Snowman đã tự điểm tô thêm diện mạo của mình bằng bảng thành tích "xịn" khi "phá đảo" mục Fyp (For your page) TikTok với các video khiêu vũ "siêu ngọt" của các cặp đôi trên nền nhạc điệp khúc.

Nhờ đó, "người tuyết" còn thành công "leo rank" đến vị trí #3 bảng xếp hạng Billboard mùa lễ hội và mang về giải thưởng Clio Music Award for Film/Video cùng năm..

Santa Tell Me - Ariana Grande

Nếu ví Santa Tell Me là một món ăn tinh thần dịp Giáng sinh thì Ariana Grande chắc chắn sẽ là một đầu bếp tài năng. Nữ ca sĩ pha trộn R&B cùng một chút giai điệu cổ điển, rồi lại nêm vào một ít nhạc Pop và cuối cùng dung hòa các nguyên liệu với nhau bằng giọng hát không thể ngọt ngào hơn của chính chủ nhân ca khúc.

Ở Santa Tell Me, người nghe có thể nhìn thấy một cô gái trẻ mang tâm trạng giận dỗi viết thư gửi ông già Noel để đòi cho mình một anh người yêu hoàn hảo. Qua tâm tình của người viết, cô gái của chúng ta có sự trưởng thành trong việc nhìn nhận về các mối quan hệ và không đòi hỏi vô lý của Ariana.

Christmas Tree Farm - Taylor Swift

Christmas Tree Farm như một tự truyện của nàng Pop girl đình đám đưa người nghe trở về quê hương Pennsylvania của cô nàng ngày bé. Trong đó, thấp thoáng dáng hình một người phụ nữ đã trưởng thành khát khao tìm về tuổi thơ với những kỉ niệm vui vẻ và đời thường nhất bên gia đình của mình.

Dẫu biết không phải lúc nào cũng dễ dàng để đưa lên bàn cân đo giá trị của cả quá khứ và hiện tại cùng một lúc, nhưng Taylor vẫn cho chúng ta thấy rằng, sau tất cả, dành tình yêu cho những từng khoảnh khắc trong cuộc sống sẽ giúp ta trưởng thành hơn

All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey

Sau 28 năm phát hành, All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đến hẹn lại lên, cứ vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11, giai điệu của ca khúc huyền thoại của dịp lễ Giáng sinh lại âm thầm len lỏi trong từng ngóc ngách những ngôi nhà. Đó cũng là lúc cái tên Mariah Carey và bài hát của mình lội ngược dòng trên BXH Billboard Hot 100 như thường lệ. Đến nay đã là năm thứ 4 liên tiếp từ 2019, bài hát vẫn giữ được "ngôi vương" mỗi khi mùa lễ hội cuối năm tràn về.

Một trong những lý do giúp All I Want For Christmas Is You có thể bền bỉ chạy đua trên thị trường âm nhạc qua gần 3 thập kỷ không chỉ đến từ giọng ca nội lực hay tên tuổi của riêng Mariah mà còn vì giai điệu ấm áp cùng ca từ gợi lên được những cảm xúc bên trong mọi người xóa nhòa đi được những áp lực trong cuộc sống hiện đại.

Theo trang New York Post, mỗi năm All I Want For Christmas Is You giúp nữ ca sĩ mang về khoảng 3 triệu USD (hơn 70 tỷ VNĐ), và chạm mốc hơn 60 triệu USD từ khi ra mắt vào năm 1994 đến hiện tại. Cũng vì sự thành công ngoài mong đợi của All I Want For Christmas Is You mà người hâm mộ của nữ ca sĩ nói riêng và cộng đồng fan US-UK nói chung thường đùa rằng Mariah Carey chỉ cần đi hát một bài là có thể sống khỏe dài dài.