Pop It - món đồ chơi bấm bong bóng có gì thú vị mà khiến các em nhỏ háo hức đến vậy?

HHT - Thời gian gần đây, một trào lưu trò chơi mới đang "hot rần rần" trên các trang mạng xã hội, nhất là nền tảng TikTok chính là "Pop It". Hàng loạt video chỉ khoảng 15 - 30 giây nhưng lượng xem cực lớn cho thấy sức hút khó cưỡng của món đồ chơi này đối với các bạn nhỏ.

Đồ chơi Pop It là gì và cách chơi thế nào?

Chắc hẳn tuổi thơ ai cũng từng chơi trò bóp bong bóng trên những tấm bọc đồ quen thuộc. Tuy đơn giản nhưng trò chơi này lại có tính chất "gây nghiện" cao. Đồ chơi Pop It cũng tương tự như vậy.

Món đồ chơi này được chế tạo bằng silicon dẻo, kết cấu giống với những tấm xốp hơi, có hình dạng của một quả cầu, đôi khi của một con khủng long hoặc một con kỳ lân có nhiều màu sắc khác nhau và trông giống như đế cao su. Chỉ cần bấm các bong bóng xuống và chúng tạo ra một âm thanh bốp nhẹ rất vui tai, sau đó lật lại và bắt đầu lại. Không thể đơn giản hơn!

Luật chơi Pop It rất đơn giản. Mỗi người có thể bấm một bong bóng cùng một lúc hoặc nhiều bong bóng, nhưng chúng phải được kết nối với nhau; chỉ được bấm bóng theo một hàng tại một thời điểm, không được luân phiên các hàng. Nếu chỉ còn lại một bóng duy nhất thì người nhấn cuối cùng sẽ thua. Trò chơi này đòi hỏi người chơi phải tư duy chiến lược vị trí các bong bóng để sử dụng hợp lý các ngón tay.

Giải mã sức hút của đồ chơi Pop It

Các bạn nhỏ thường rất hứng thú với những món đồ chơi giải trí độc đáo nhưng cũng rất nhanh chán chỉ sau vài ba lần chơi. Tuy nhiên, đồ chơi Pop It Smart lại có thể cuốn hút các bạn nhỏ và cả người lớn hàng giờ liền bởi các lý do này.

Đồ chơi Pop It xinh xắn, màu sắc bắt mắt: Đồ chơi Pop It là món đồ chơi giải trí phù hợp với mọi độ tuổi, nhất là các bạn nhỏ từ 3 đến 8 tuổi. Đồ chơi Pop It xinh xắn với màu sắc sặc sỡ đã thu hút các bé ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Đồ chơi Pop It mẫu mã dễ thương: Bên cạnh màu sắc bắt mắt thì đồ chơi Pop It còn khiến các bé không thể rời mắt bởi sự đa dạng mẫu mã với nhiều tạo hình nhân vật dễ thương như Pop It kỳ lân, Pop It động vật, Pop It que kem, Pop It Among Us...

Đồ chơi Pop It Smart an toàn với trẻ nhỏ: Các đồ chơi Pop It chính hãng đều được chế tạo bằng chất liệu cao cấp, đảm bảo sự an toàn cho trẻ nhỏ. Cụ thể, đồ chơi Pop It được làm từ chất liệu không mùi, không chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường và sức khỏe. Hơn nữa, đồ chơi này còn có khả năng chống nước, dễ dàng làm sạch và có thể mang theo đến bất cứ đâu.

Đồ chơi Pop It Smart giảm căng thẳng: Cũng như các món đồ chơi giải trí khác, đồ chơi Pop It giúp trẻ em có được những giờ vui chơi thoải mái, giảm căng thẳng, giảm lo âu hiệu quả. Ba mẹ cũng có thể chơi trò chơi này cùng con để có thể thấu hiểu, kết nối cùng con một cách tự nhiên và dễ dàng.

Mua đồ chơi Pop It ở đâu?

Với khía cạnh vui tươi và thư giãn, đồ chơi Pop it bán chạy như tôm tươi tại các cửa hàng đồ chơi, các trang mua sắm thương mại điện tử vì giá cả món đồ chơi này vô cùng hợp lý, dao động chỉ từ 20 - 90K tùy màu sắc, kích thước.

Tuy nhiên, khi lựa chọn mua Pop It cho các bạn nhỏ, ba mẹ nên tới các cửa hàng đồ chơi thương hiệu uy tín, nếu mua trên các trang thương mại điện tử thì nên lựa chọn sản phẩm có lượt mua nhiều, được đánh giá tốt. Bên cạnh đó, ba mẹ cũng nên kiểm tra kĩ thông tin được ghi trên sản phẩm, lựa chọn loại nhựa silicon an toàn để bảo vệ cho các bạn nhỏ.

Nhật Linh (tổng hợp)