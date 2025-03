Quá khứ "dữ dội" của WEAN trước khi nổi danh tại Anh Trai "Say Hi"

HHT - Một số khán giả bất ngờ khi biết về quá khứ "dữ dội" của "anh trai" WEAN. Hóa ra sao nam đã đạt được nhiều thành tựu ở lĩnh vực thời trang, phim ảnh trước khi thành công với âm nhạc.

WEAN (tên thật là Lê Thượng Long) sinh năm 1998 hút thêm một lượng người hâm mộ lớn sau khi ghi danh Anh Trai "Say Hi". Tại gameshow, tư duy âm nhạc mới mẻ, hiện đại cùng tính cách "tẻn tẻn" giúp nam rapper nhận được nhiều sự chú ý.

Có thể là tên tuổi mới với khán giả đại chúng, tuy nhiên, WEAN đã là cái tên "quen mặt" trong giới underground.

Khoảng những năm 2016, 42 The Hood là hội nhóm nổi tiếng nhất nhì tại Sài Thành. Hội nhóm quy tụ gần 30 chủ thương hiệu local brand tại chung cư 42 Tôn Thất Thiệp (TP.HCM). WEAN là thành viên của 42 The Hood, sở hữu thương hiệu thời trang riêng - LAZYTHINK.

Năm 2018, WEAN trở thành fashionisto người Việt đầu tiên xuất hiện trên tạp chí thời trang ELLE Trung Quốc. Hãng thời trang Golf Wang do rapper Tyler The Creator thành lập năm 2011 cũng từng đăng tải hình ảnh của WEAN trong trang phục "cực chất" của nhà mốt. WEAN được vinh danh là gương mặt thế hệ mới tại SR Fashion Awards 2022.

WEAN "bén duyên" bất ngờ với phim ảnh vào năm 2018. Anh tình cờ được chọn vào vai chính Trường Học Bá Vương khi đi ứng tuyển cho vị trí stylist của đoàn phim.

Năm 2020, WEAN cùng bạn gái Naomi tham gia trong dự án Giòng Sông Không Nhìn Thấy. Bộ phim ngắn dài 23 phút thắng giải thưởng Lừa Vàng (Asino d’Oro) cho phim hay nhất tại Liên hoan Phim ngắn Quốc tế Concorto (Ý) năm 2020.

Cặp đôi đình đám WEAN và Naomi đóng vai cameo trong Trái Tim Quái Vật - dự án phim thể loại tâm lý tội phạm, giật gân.

Về âm nhạc, nam rapper Gen Z được đánh giá có tư duy mới mẻ, độc đáo. Lavie, Love U So, She Said, Retrograde, Line Without Hook, Mot Nguoi Vi Em,… là một số nhạc phẩm "triệu view" tạo nên tên tuổi của WEAN trong giới indie, âm nhạc sản xuất độc lập.