Quá khứ kinh hoàng của Lady Gaga được hé lộ: Bị producer cưỡng bức nhiều lần năm 19 tuổi

HHT - Lady Gaga cho biết vào năm 19 tuổi, cô bị một nhà sản xuất âm nhạc cưỡng bức, sau đó bỏ rơi khi nữ ca sĩ mang thai.

Trong tập đầu tiên của The Me You Can't See - series tài liệu do “bà hoàng truyền thông” Oprah Winfrey và Hoàng tử Harry thực hiện, Lady Gaga lần đầu tiên tiết lộ với thế giới về quá khứ kinh hoàng của mình năm 19 tuổi. Khi đó, nữ ca sĩ đã bị một producer (nhà sản xuất âm nhạc) cưỡng bức nhiều lần trong quá trình thu âm, thậm chí cô đã mang thai và phải buộc phá thai khi tuổi đời còn rất trẻ.

Cụ thể, Lady Gaga bộc bạch: "Khi đó tôi 19 tuổi và đang bước chân vào làng giải trí. Một producer đã đến yêu cầu tôi cởi hết quần áo ra, tôi nói: 'Không được' và sau đó tôi bỏ đi. Nhưng hắn đe dọa sẽ đốt hết tất cả các sản phẩm âm nhạc của tôi nếu không tuân theo yêu cầu của hắn. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, hắn bỏ mặc tôi một mình, dù cho đã biết tin tôi mang thai.”

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm, thậm chí cô đã bị nhốt trong phòng thu hàng tháng trời, bị nôn và ốm suốt nhiều tuần liền sau khi mang thai. Việc không thể giữ lại đứa bé vì tuổi đời còn quá trẻ đã tạo nên nhiều rào cản trong tâm lý của cô.Tuy nhiên, Lady Gaga tuyên bố sẽ không bao giờ nêu tên nhà sản xuất đó vì không muốn nhớ về quá khứ kinh hoàng.

Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều năm sau khi nổi tiếng, Lady Gaga thường trong trạng thái suy sụp, nhiều lúc hoang tưởng và phải hủy bỏ các tour lưu diễn. Chia sẻ với Oprah Winfrey và Hoàng tử Harry, Lady Gaga nói cô mất 2 năm rưỡi để dần hồi phục nhưng chỉ cần bị tác động, cảm giác đau đớn về thể xác và tinh thần vẫn có thể quay trở lại và bủa vây nữ ca sĩ.

Thông tin hiện khiến truyền thông lẫn netizen toàn thế giới, đặc biệt là người hâm mộ không khỏi xót thương và phẫn nộ trước tình cảnh mà Lady Gaga đã trải qua. Danh tính của nhà sản xuất âm nhạc kể trên đang được nhiều fan ráo riết truy lùng.