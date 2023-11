Quà tặng bạn đọc nhà Hoa: Bỏ túi bí kíp học tiếng Anh rồi vi vu đến Thị trấn tuyết

HHT - Từ số báo Hoa Học Trò 1420, chuyên mục cưng hết cỡ “Quà tặng bạn đọc Hoa” sẽ chính thức xuất hiện thường xuyên trên mỗi số. Đón đọc mỗi số báo Hoa Học Trò và tha hồ rinh về cho mình một món quà thật đặc biệt nha!

Rinh ngay bí kíp học tiếng Anh không chật vật cùng Zenbooks

Vừa học tiếng Anh vừa thoải mái “vi vu” từ Á sang Âu, rũ bỏ gánh nặng “phải học tiếng Anh”, thay bằng niềm hứng khởi. Bộ sách du lịch học tập vừa được Zenbooks phát hành sẽ đem đến một phương pháp học hứa hẹn ít vật lộn, nhiều hứng thú và trên hết là hiệu quả. Bộ sách gồm hai cuốn: Pack your bag and learn - Asia và Pack your bag and learn - Europe.

Sách có thiết kế nhỏ gọn để bạn đọc dễ dàng mang theo bên mình và đọc bất kỳ lúc nào rảnh rỗi. Bên trong là tập hợp các bài đọc tiếng Anh đặc sắc về các địa danh nổi tiếng từ Á sang Âu. Mỗi bài đọc đề cập đến những câu chuyện thần thoại, sự tích, truyền thuyết dân gian đầy kỳ bí và hấp dẫn. Chỉ với 15 - 30 phút đọc mỗi ngày, độc giả sẽ có một chuyến chu du thú vị tới một miền đất, đồng thời nâng cấp vốn từ vựng và hiểu biết tiếng Anh đều đặn qua từng ngày.

Quà tặng: 5 Bộ sách tiếng Anh du lịch từ Á sang Âu của Zenbooks dành cho 5 bạn đọc may mắn, mỗi bộ sách trị giá 180.000 đồng.

Sắp Giáng Sinh rồi, Snow Town thôi!!!

Thị trấn Tuyết Snow Town luôn là điểm đến lý tưởng trong mùa lễ Giáng sinh rộn ràng, ấm áp. Không khí mát lạnh của nơi đây cùng những hạt tuyết xốp mịn sẽ đưa bạn đến một thế giới hoàn toàn khác lạ. Cảnh quan Thị trấn Tuyết mang phong cách của những ngôi làng xưa ở châu Âu đã khiến nhiều bạn trẻ tìm đến đây để tham quan và sống ảo với những góc chụp độc đáo.

Ngoài việc check-in, các bạn trẻ còn có thể vui chơi với tuyết như: Tạo nặn nhân vật yêu thích, đáp tuyết với hội bạn và được trượt mình trên con dốc cao hơn 8m... Đặc biệt, tuyết sẽ luôn được phun từ trên cao xuống tạo nên một cơn mưa tuyết tuyệt đẹp, giúp bạn cảm nhận chân thật hơn về mùa Đông ở các nước phương Tây.

Địa chỉ: Lầu 3 The CBD Premium Home, 125 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Quà tặng: 20 vé vào cổng khu trượt tuyết dành cho 20 độc giả may mắn, mỗi vé trị giá 160.000 đồng.

Hướng dẫn nhận quà: Chọn một món quà bạn thích nhất, gửi email gồm: Họ tên, trường lớp, địa chỉ nhà, số điện thoại và lý do bạn thích món quà này về cohoiquatanghht@gmail.com. Những bạn đọc may mắn sẽ được tòa soạn gửi tặng các phần quà này.

Nhanh tay lên vì số lượng có hạn nhé, hạn chót tụi mình nhận thông tin ngày 15/11/2023 và sẽ công bố danh sách trúng quà trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine vào ngày 25/11/2023.

Các đơn vị muốn hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT có thể liên hệ qua email cohoiquatanghht@gmail.com.