Quán café có góc chụp Tết lạ: Kết hợp triển lãm concept dân gian, "bắt trend" coquette

HHT - Ghé đại vào một quán café tại Hà Nội lúc này, chắc chắn sẽ có ít nhất một góc được trang trí Tết để tạo không khí và tiện cho khách "sống ảo", đa số bày trí với bàn trà, câu đối đỏ, chậu cúc, cành đào... Nhưng nếu muốn làm lạ bộ ảnh Tết của mình một chút, đây là những quán café có lối trang trí rất riêng mà bạn có thể ghé qua.

Hầm Trú Ẩn - Tết ở làng lụa

Lợi thế của Hầm Trú Ẩn là không gian cực rộng, có thể chứa lượng khách lớn. Cũng vì thế mà ngoài trang trí bên trong với các góc chụp Tết ngập sắc đỏ thông thường, quán café này còn dành một khoảng khuôn viên lớn để dựng nên bối cảnh làng lụa. Với càng nàng tìm điểm chụp áo dài thì đây cũng là một nơi có thể tham khảo để cho ra những shoot hình hoài cổ, retro, tựa poster phim.

Hầm Trú Ẩn nằm ở quận Đống Đa nên khá dễ tìm, có cho thuê áo dài cho ai chưa kịp sắm xiêm y. Đồ uống của quán có giá dao động từ 40K đến 70K đồng. Đây là nơi hợp để bạn tận hưởng cảm giác nhộn nhịp Tết về hơn là với ai thích chill chill tĩnh lặng. Một show âm nhạc nhỏ cũng sẽ được tổ chức vào cuối tuần nhân dịp Tết đến.

Moment Of Life - "Tết điệu" theo trend coquette

Thêm một nơi có phong cách trang trí Tết lạ nữa cũng ở quận Đống Đa là Moment Of Life. So với đợt thay áo hàng loạt của các quán café từ đầu tháng 1, thì Moment Of Life chậm nhịp hơn, phải đến gần cuối tháng 1, nơi này mới cho ra mắt không gian check-in mới đặc biệt dịp Tết.

Moment Of Life trang trí theo lối hiện đại, chọn điểm xuyết sắc đỏ vào không gian của quán bằng dải lụa, quả cầu đỏ, kết đồng tâm hay ruy băng... Với những ai mê coquette core với đặc trưng là những chiếc nơ xinh thì Moment Of Life có hẳn một góc được trang trí bằng nơ vừa điệu vừa nghệ. Nếu bạn muốn tận hưởng không khí tiệc tùng thì nơi này còn có cả một bàn tiệc lung linh được bày sẵn để bạn thỏa sức "sống ảo".

Moment Of Life có chỗ ngồi cả trong ngoài, lẫn trên tầng, có bàn lớn phù hợp với nhóm đông người. Menu đa dạng với mức giá từ 40K - 70K đồng. Diện tích lớn nên cũng có nhiều góc chụp lạ, không riêng góc đã được quán set up sẵn.

Nhà của Mậu - Reply những năm 80, 90

Đây không hẳn là quán café mà là một tổ hợp. Nhà của Mậu là nơi mà bạn có thể mua hoa, thưởng trà bánh, cà phê, mua đồ gốm, tìm nến thơm hay đồ secondhand.

Nhà của Mậu có lối vào là con ngõ nhỏ, phủ xanh cây cối, được trang trí rợp cờ, ruy băng đỏ, hợp với những ai muốn tận hưởng không gian Tết xưa, những năm thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Giá đồ uống hay các món đồ ở đây không quá cao, trung bình khoảng 30K - 40K đồng. Nhưng vì không gian nhỏ nên Nhà của Mậu không đón nhóm khách 8 - 10 người.

OUR.hanoi

OUR.hanoi là tổ hợp lớn hơn Nhà của Mậu. Tại đây sẽ có đa dạng các hoạt động như quán café, triển lãm, workshop... Ghé đến đặt đồ uống xong là bạn có thể thoải mái tận hưởng, check-in với không gian triển lãm ở đây. Điểm nhấn khiến nơi này đáng để ghé qua để chill trước Tết chính là góc triển lãm THÌN. Cách bài trí vừa lạ mắt vừa gần gũi bằng giấy, lụa, tranh nghệ thuật... theo concept Tết dân gian nhưng vẫn mang nét hiện đại.

Đồ uống tại đây có giá khoảng 40K - 60K đồng. Và nếu có thể bỏ ra khoảng 149K đồng nữa thì bạn có thể đăng ký tham gia kha khá workshop Tết tại đây như làm mẹt trang trí, làm phụ kiện trang trí cây, làm cây đào từ kẽm nhung...