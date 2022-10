Quán café nhà Jimin ở Busan: Có góc trưng bày cho BTS, tràn ngập hoa và quà dịp sinh nhật nam idol

HHT - Vừa vào đúng dịp sinh nhật Jimin (BTS) vừa cận ngày diễn ra concert của BTS tại Busan (Hàn Quốc), quán cà phê nhà Jimin đã hot lại càng thêm nhộn nhịp. Không gian ấm áp, trầm tĩnh thường ngày trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn bởi lượng lớn fan từ khắp nơi đến check-in.

MAGNATE là quán cà phê của bố Jimin (BTS), khai trương vào năm 2019, tại Busan (Hàn Quốc). Quán được cải tạo lại từ một nhà máy cũ nên sở hữu không gian rộng rãi. MAGNATE phục vụ đa dạng các loại đồ uống, điển hình là cà phê, kèm theo các loại bánh ngọt. Sử dụng tông trầm trong thiết kế, trang trí nên không gian quán thường ngày mang cảm giác ấm cúng, sang trọng và hiện đại.

Vào 1 tuần trở lại đây, MAGNATE trở nên tấp nập hơn bao giờ hết khi đón cùng lúc 2 sự kiện là sinh nhật Jimin và concert của BTS.

Lượng lớn người hâm mộ từ khắp nơi đổ về trước ngày concert diễn ra để tranh thủ check-in tại quán nhà Jimin. Lượng khách quá lớn nên quán chỉ có thể đón 15 người/ lượt. Một số fan đứng ngoài chờ đã may mắn gặp bố của Jimin và được ông tặng sữa uống trong lúc đợi.

Ngày 15/10, BTS - Yet To Come in Busan sẽ chính thức diễn ra. Concert được tổ chức miễn phí nhằm mục đích giúp thành phố Busan (Hàn Quốc) giành suất đăng cai Hội chợ Triển lãm World Expo 2030. Concert sẽ được phát sóng trên đài JTBC (Hàn Quốc) và TBS (Nhật Bản) và phát trực tuyến trên các nền tảng Weverse, Zepeto và Naver Now.