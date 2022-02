Quản lý của Tangmo Nida làm rõ nghi vấn vụ tai nạn nhưng không thuyết phục được netizen

HHT - Trong buổi chất vấn với truyền thông Thái Lan vào chiều ngày 27/2, quản lý của Tangmo Nida - người có mặt trên thuyền cùng cố diễn viên, đã trả lời về các nghi vấn xoay quanh sự ra đi của Tangmo. Tuy nhiên, lời giải thích của người quản lý vẫn chứa nhiều điểm khiến cư dân mạng hoài nghi.

Liên quan đến vụ tai nạn của Tangmo Nida đang gây rúng động xứ Chùa Vàng những ngày gần đây, quản lý của nữ diễn viên - người đi cùng Tangmo trên chiếc thuyền vào đêm xảy ra tai nạn đã được cảnh sát triệu tập để lấy lời khai.

Trưa ngày 27/2, quản lý Idsarin Juthasuksawat (Gatick) và cô gái tên San - người có mặt trên chiếc thuyền ngày Tangmo tử nạn đã có buổi chất vấn trực tiếp với truyền thông Thái Lan.

Khi được hỏi về nghi vấn nữ diễn viên Chiếc Lá Cuốn Bay có bị ép lên thuyền hay không, Gatick thừa nhận đã sắp xếp cuộc hẹn này dù Tangmo không quen biết với những người trên thuyền. Tuy nhiên, cô khẳng định đây chỉ là cuộc họp mặt bạn bè bình thường, không như những nghi vấn cộng đồng mạng đặt ra trước đó.

Những lời khai của các nhân chứng đưa ra trước đó bị cư dân mạng nghi ngờ là không chính xác, như Tangmo xuống đuôi thuyền để đi vệ sinh vì nhà vệ sinh trên thuyền bị hỏng, mọi người trên thuyền đều mặc áo phao... Nhưng khi cảnh sát điều tra thì phòng vệ sinh không bị hỏng. Hơn nữa, thi thể của nữ diễn viên Tangmo được tìm thấy trong tình trạng không mặc áo phao. Gatick cho biết cô không hề biết có phòng vệ sinh nhỏ trên thuyền, đồng thời, khẳng định ngày hôm đó, mọi người trên thuyền có mặc áo phao và chỉ khi chụp hình mới cởi ra.

Bên cạnh đó, quản lý Gatick cũng khẳng định cô không xóa những bài viết trên Instagram của Tangmo khi nữ diễn viên đang mất tích. Còn về lý do “bặt vô âm tín” sau khi vụ việc xảy ra, Gatick cho biết do tâm lý hoảng loạn, cộng thêm việc lo lắng cho con trai đang ở nhà một mình nên cô đã quyết định về nhà. Cư dân mạng cho rằng lý do này rất bất hợp lý. Bởi nếu lo lắng cho con trai, cô có thể về từ sớm, thay vì đi dạo thuyền đến nửa đêm và chỉ trở về sau khi Tangmo mất tích.

Về việc mẹ của Tangmo Nida không nhận được bất kỳ cuộc gọi thông báo con gái mất tích, cũng như không thể liên lạc được với nữ quản lý, cô giải thích trước đây thường liên lạc với bố của Tangmo. Gatick cho biết bản thân không thân thiết với mẹ của Tangmo, nên trong lúc bối rối, cô không nghĩ đến việc gọi điện cho người thân của nữ diễn viên.

Trong buổi chất vấn, cô gái tên San - người có mặt trên thuyền cùng Tangmo cũng cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thuyền chạy không nhanh. Điều này hoàn toàn ngược lại với lời khai của một nhân chứng trước đó, họ cho biết đã nhìn thấy con thuyền chạy với tốc độ rất nhanh. Còn về thông tin nữ diễn viên quá cố đã cố gắng kêu cứu trước khi rơi xuống sông, San trả lời: “Tôi không biết, vì thời điểm đó trời rất tối, nhìn cái gì cũng không rõ”.

Vụ việc nữ diễn viên Tangmo Nida qua đời sau khi ngã xuống sông Chao Phraya đang được dư luận Thái Lan đặc biệt quan tâm. Cảnh sát cho biết sẽ điều tra sát sao vụ việc này và đảm bảo quá trình điều tra được tiến hành một cách minh bạch.

Boba (tổng hợp từ nhiều nguồn)