Quản lý lên tiếng xác nhận Erik đi thu âm giữa mùa dịch, nhưng là công việc chính đáng

HHT - Thông qua trang cá nhân, quản lý của Erik cho biết nam ca sĩ đi thu âm một ca khúc chống dịch cho đài truyền hình, đính kèm ảnh scan giấy mời. Người này cũng khẳng định không có chuyện "lén đi thu âm" như cư dân mạng đồn đoán.

Mới đây, Erik khiến người hâm mộ xôn xao khi vướng vào nghi vấn "lén đi thu âm cùng ê-kíp đông người ngay giữa lúc TP.HCM đang thực hiện nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội". Sau 1 ngày im lặng, quản lý của Erik chính thức lên tiếng chia sẻ cụ thể lý do nam ca sĩ ra đường làm việc vào thời điểm này.

"Đầu tiên cho mặt mình thay mặt ca sĩ Erik gửi lời xin lỗi tới mọi người vì những thông tin trái chiều gây hoang mang trong ngày hôm qua. Là người tham gia chương trình, mình cảm thấy cần có trách nhiệm làm rõ một số vấn đề mà các bạn đang thắc mắc. Mình sẽ liệt kê đầy đủ theo từng câu như dưới đây".

Cụ thể, quản lý nam ca sĩ cho biết giọng ca Sau Tất Cả tham gia một ca khúc chống dịch của VTV có tên Hoan Hô Chiến Sĩ Tuyến Đầu, do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sáng tác. "Đây là một dự án cộng đồng có sự tham gia của các nghệ sỹ trong chương trình và Erik là nghệ sỹ đầu tiên có lịch thu", quản lý Erik nói.

Người này chia sẻ thêm tất cả các thành viên tham gia đều đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Chương trình cũng sắp xếp để thực hiện đúng quy tắc phòng chống dịch trước khi quay: Có cơ sở y tế Quận 1 đã xuống tận nơi để xét nghiệm và cho ra kết quả âm tính, đo thân nhiệt, khử khuẩn...

Sự việc gây ồn ào trên mạng xã hội từ tối 1/9, khi có một tài khoản chia sẻ hình ảnh phía sau lưng của Erik cùng chú thích nam ca sĩ đã bị lực lượng chức năng xử lý vì vi phạm giãn cách giữa mùa dịch. Dù không quay rõ mặt nhưng nhìn vóc dáng và thời trang của ca sĩ này, khán giả đồn đoán là Erik.

Về việc loạt ảnh chia sẻ trên mạng xã hội trong ngày hôm qua, quản lý của Erik bày tỏ: "Ê-kíp sản xuất đã xuất trình giấy tờ với bản scan công văn bỏ trong điện thoại. Bên mình được yêu cầu ra về (chứ không bị phạt và "bế lên phường", cũng không phải đi quay "lén" như tin đồn thất thiệt trên mạng), khi nào có đủ giấy tờ bản in công văn thì có thể tiếp tục công việc. Ê-kíp sản xuất báo rằng đã liên hệ để nộp bản in đầy đủ cho Phường trong sáng nay, các bạn yên tâm nhé". Phía Erik cũng gửi lời xin lỗi đến các chiến sĩ công an, mọi người về những sơ sót không đáng có vừa qua.

Thanh Phương (Tổng hợp)