Quán quân Olympia Thu Hằng "tự chấm" thi Tốt nghiệp THPT, nghe điểm xong ai cũng "choáng"

HHT - Mặc dù đã có chắc trong tay xuất học bổng toàn phần Đại học Swinburne (Úc) nhưng Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020 Nguyễn Thu Hằng vẫn rất cố gắng để đạt được thành tích tốt nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021.

Nữ quán quân Olympia 2020 cho biết, cô nàng muốn kết thúc 3 năm học THPT với kết quả tốt nhất có thể. Theo tiết lộ của nữ sinh, sau khi đối chiếu với đáp án mà Bộ GD&ĐT công bố, Thu Hằng khá hài lòng với những gì mình đã đạt được. Hầu hết các môn học Thu Hằng đều đạt mục tiêu đã đặt ra trước đó. Cụ thể, môn Văn và môn Tiếng Anh là 2 môn Thu Hằng kỳ vọng sẽ đạt trên 9 điểm.

Sau khi so sánh với đáp án, Thu Hằng cho biết môn Toán đạt 9,2 điểm, Vật lý khoảng 8,25. Ngoài ra, Môn Tiếng Anh do làm sai 1 câu nên dự kiến được 9,8 điểm. Trong các môn học thì chỉ có môn Văn là Thu Hằng cảm thấy khó dự đoán điểm. Môn mà cô nàng tiếc nhất là Tiếng Anh, do lúc gần hết giờ còn lăn tăn nên đã tẩy đáp án đi tô lại, sửa đúng thành sai nên đánh mất điểm 10.

Thu Hằng cũng chia sẻ, cô nàng chỉ ôn như các bạn trên trường và chăm chỉ luyện đề. Hằng tự làm rất nhiều đề khác nhau, thêm vào đó do có mục tiêu đi du học nên tâm lý thi cử của nữ sinh khá thoải mái. Cô nàng khẳng định không hề áp lực việc trở thành thủ khoa, hoặc phải đứng Top đầu, nhưng vẫn cố gắng hết sức để không hối tiếc với bản thân, gia đình và thầy cô.

Được biết, Thu Hằng đã được tuyển thẳng vào một số trường đại học trong nước. Tuy nhiên cô nàng vẫn quyết định tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT để có điểm xét tuyển vào những trường đại học mà mình yêu thích. Thu Hằng dự kiến xét tuyển 2 khối là A1 và D1. Trong đó, nguyện vọng 1 của Thu Hằng là ngành Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao, nguyện vọng 2 là ngành Kinh tế của ĐH Ngoại thương, nguyện vọng 3 là Học viện Tài chính.

Sau khi tốt nghiệp, Thu Hằng sẽ ở Việt Nam 6 tháng để học tiếng và 6 tháng gap year để thực hiện những công việc bản thân mong muốn. Thu Hằng lựa chọn việc làm video chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh, ôn thi Olympia hay chia sẻ trải nghiệm về những chuyến du lịch tới mọi người.