Quảng bá cho vai diễn cảnh sát đồng tính, Harry Styles nói rõ về xu hướng tính dục của bản thân

HHT - Trước những đồn đoán về xu hướng tính dục và đời sống cá nhân, nam ca sĩ Harry Styles một lần nữa lên tiếng làm rõ những thắc mắc của công chúng.

Xuất hiện trên tạp chí Rolling Stone, cựu thành viên One Direction giãi bày nhiều tâm sự, đồng thời giải đáp những thắc mắc liên quan đến những tin đồn về đời sống cá nhân, cũng như chuyện tình cảm của mình.

Cụ thể, khi được hỏi về bộ phim chuẩn bị được ra mắt của mình, My Policeman, Harry Styles cho biết sẽ đóng vai một viên cảnh sát đồng tính sống khép kín vào bối cảnh những năm 1950. Giọng ca As It Was khẳng định rằng những trải nghiệm trong suốt quá trình làm phim đã giúp anh nhìn lại và thoải mái hơn khi nghĩ về xu hướng tính dục của bản thân.

Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân mình, đều có những hành trình riêng trong việc tìm ra xu hướng tính dục và sẽ dần cảm thấy thoải mái hơn với nó.” Đây không phải là lần đầu tiên Harry lên tiếng về vấn đề này. Nam nghệ sĩ cảm thấy không cần phải định nghĩa xu hướng tính dục của bản thân.

Dù vừa mới trở lại đường đua âm nhạc cùng với thành công của album Harry’s House vào đầu năm nay, Harry Styles đã hào hứng chia sẻ mình đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho album phòng thu thứ 4. Anh cùng các cộng sự đang nhen nhóm ý định cho một LP và lên kế hoạch cho việc thu âm.

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Harry Styles cũng bày tỏ thái độ trước những bình luận không hay về chuyện tình cảm của mình cùng bạn gái, Olivia Wilde. Anh cho biết mình nhận được rất nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào bạn gái của mình trên Twitter. Anh cho rằng mạng xã hội này là nơi mà nhiều người lan truyền sự tiêu cực và tồi tệ tới người khác, và khi những điều tồi tệ này nhắm đến những người thân của mình, anh thực sự cảm thấy không thoải mái.