Quang Hùng MasterD rơi nước mắt khi lần đầu tiên tổ chức mini concert tại Thái Lan

HHT - Đúng vào sinh nhật của mình, Quang Hùng MasterD đã hòa mình cùng người hâm mộ trong mini concert tại Bangkok, Thái Lan với tên gọi “The Journey of Memories" (Hành Trình Ký Ức).

Mở đầu chương trình, Quang Hùng đã làm không khí của cả hậu trường nóng lên trong tiếng hò reo của người hâm mộ trên nền ca khúc Lặng Nhìn. MasterD chiêu đãi Muzik (fanclub của MasterD) với phần trình diễn đầy cảm xúc.

“Thật sự em không biết phải nói gì lúc này, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong chính sinh nhật của mình, em được đứng trên sân khấu lớn như thế này và trước nhiều fan như vậy" - nam ca sĩ xúc động chia sẻ.

Trong suốt chương trình, Quang Hùng và ê-kíp đã chuẩn bị những video ghi lại khoảnh khắc hậu trường, những thước hình tóm gọn hành trình âm nhạc của anh. Hình ảnh của Quang Hùng gắn liền với sự giản dị, nhiệt thành với âm nhạc và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Phần chính của buổi mini concert - những màn trình diễn ca khúc được yêu thích nhất của Quang Hùng được mở đầu với Thiệp Cưới Trên Bàn. Tiếp nối sau đó là Đừng Khóc Một Mình và đặc biệt là ca khúc được tất cả khán giả đều mong chờ Dễ Đến Dễ Đi. Tại đây, MasterD còn trổ tài chơi guitar điện, đọc rap, hát bằng tiếng Thái...

Suốt phần trình diễn, cả khán đài tràn ngập trong “biển ánh sáng" và giọng hát của fan. Rất nhiều fan Thái thuộc nằm lòng ca khúc tiếng Việt của Quang Hùng. Tất cả cùng nhau phá vỡ rào cản ngôn ngữ và hòa mình trong không gian âm nhạc.

Được khán giả đón nhận, Quang Hùng xúc động: “Từng có lần em muốn vứt bỏ tất cả để về quê giúp bố mẹ làm kinh doanh, nhưng quyết tâm và niềm đam mê với âm nhạc đã níu giữ em ở lại. Trong tâm trí của em hiện giờ là lời cảm ơn gửi tới tất cả các fan. Dù hôm nay là thứ 6 nhưng mọi người đều dành thời gian đến đây. Em không biết phải dùng lời nào để thể hiện được hết tấm lòng của mình. Cảm ơn tất cả mọi người”.

Phần trình diễn Dễ Đến Dễ Đi cũng mở đầu cho màn kết hợp của MasterD và 2 nghệ sĩ đình đám Thái Lan - rapper F.Hero và nữ ca sĩ trẻ WhaWha. Người hâm mộ được cháy hết mình khi ca khúc Chỉ Còn Một Đêm được thể hiện 100% bằng tiếng Thái qua giọng ca của Quang Hùng và giọng rap của F.Hero.

F.Hero chia sẻ về mối quan hệ với Quang Hùng: “Tôi và Quang Hùng đã có dịp hợp tác với nhau, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Cảm ơn Quang Hùng vì đã biến màn kết hợp này trở thành sự thật. Ban đầu, tôi vốn không quen biết ai ở Việt Nam cả. Nhưng dần dần, Quang Hùng đã thành gia đình của chúng tôi. Chúc mừng sinh nhật nhé, Quang Hùng. Tôi yêu cậu”.

Tiếp nối màn kết hợp với nghệ sĩ quốc tế, nữ ca sĩ WhaWha cùng Quang Hùng thể hiện ca khúc sắp ra mắt mang tên Oscar. Bên cạnh đó, WhaWha còn mang đến cho người hâm mộ ca khúc Crush On You.

Đặc biệt, ê-kíp đã dành tặng cho Quang Hùng đoạn clip chúc mừng sinh nhật trên nền ca khúc Ya Siachai Khon Diao do Muzik chuẩn bị và lời nhắn gửi từ những người thân yêu nhất của nam ca sĩ.

Quang Hùng cũng chuẩn bị món quà đặc biệt để dành tặng lại cho người hâm mộ. Đó chính là ca khúc We will be happy. Giữa ca khúc, nam ca sĩ đã bất ngờ quỳ gối, chắp tay cảm ơn khán giả. Đây vốn là cách thức thể hiện sự tôn trọng của người Thái.

Chương trình khép lại với màn chụp hình chung với fan. Quang Hùng luôn thể hiện thái độ nhiệt tình, đáp ứng mọi yêu cầu từ fan trong phần tương tác trực tiếp.