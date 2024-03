Queen of Tears: Đại tiểu thư Hong Hae In cố tình hay vô ý chọn bộ váy này khi giả nghèo?

HHT - Mạng xã hội Việt Nam từng có trào lưu “Chủ tịch giả nghèo và cái kết” còn trong phim Queen of Tears, đại tiểu thư Hong Hae In cũng từng giả nghèo. Nhưng bộ váy cô mặc lại gây hoang mang cho khán giả.

Tập 1 phim Queen of Tears đã hé lộ lý do chàng trai Baek Hyun Woo đến từ nông thôn, nhà có 30 con bò lại nảy sinh tình cảm với Hong Hae In, đại tiểu thư của tập đoàn Queen lừng danh. Bởi ban đầu, Hong Hae In đã vào chính công ty của gia đình mình để làm việc với danh nghĩa một nữ thực tập sinh bình thường.

Chính cô thực tập sinh làm gì cũng hỏng, đến photo cũng không xong, chỉ biết đá cái máy cho hả cơn giận đã khiến chàng giám đốc pháp lý Baek Hyun Woo để ý. Từ đó mà Hyun Woo muốn được chăm sóc, che chở cho cô gái Hong Hae In vụng về này, mà đâu biết rằng hóa ra cô thực tập sinh ấy lại là sếp tổng của mình.

Là đại tiểu thư của gia tộc giàu hàng đầu Hàn Quốc nên Hong Hae In chỉ diện toàn đồ hiệu, thậm chí lúc mắc bệnh còn tiếc nuối căn phòng toàn trang phục cao cấp phiên bản giới hạn mà chưa có dịp mặc. Thế nên dù có làm “chủ tịch giả nghèo”, Hong Hae In cũng không kiếm đâu ra quần áo nhãn hiệu bình dân như các cô nhân viên khác.

Chính vì thế mà phân cảnh cô thực tập sinh Hong Hae In bước vào công ty với bộ váy hồng rực rỡ, túi cũng hồng cùng tông đã khiến netizen bật cười. Bởi từ khí chất tự tin, kiêu hãnh của Hong Hae In đến kiểu dáng, chất liệu bộ đồ cô đang mặc đều cho thấy đây là một nhân vật không hề bình thường chút nào. Có lẽ bất kỳ ai nhìn vào cũng biết đây là một cô tiểu thư đang nhập vai nhân viên tập sự mà thôi.

Chỉ riêng Baek Hyun Woo cái gì cũng biết, chỉ không biết nhìn ra “chủ tịch giả nghèo”. Nên anh chàng vẫn tưởng rằng Hae In có nguy cơ không được nhận vào công ty, nên mới khoe tài sản nhà ở quê có tới 30 con bò chưa tính bê và ngỏ ý “dù nhà em mắc nợ hay hơn thế thì anh vẫn lo được cho em”.

Ban đầu, có khán giả cho rằng đội ngũ stylist của phim quá bất cẩn khi để Hong Hae In mặc đồ quá đẹp, quá sang khi đóng vai tập sự trong công ty. Nhưng có lẽ đây chính là chủ ý của đoàn làm phim, để nhấn mạnh vào tình cảm chân thành của Baek Hyun Woo. Rằng Hyun Woo yêu mến cô gái vụng về dễ thương chứ không hề để ý đến diện mạo “sang chảnh bất bình thường” của Hae In nên mới tự tin tỏ tình như vậy.