Queen of Tears: Hyun Bin, Son Ye Jin làm khách mời thú vị thế nào mà khán giả phấn khích?

Thật không ngờ sau đám cưới lộng lẫy, vợ chồng Hyun Bin, Son Ye Jin lại xuất hiện lần nữa ở "Queen of Tears" theo cách không ai ngờ đến.

Ngay từ khi Queen of Tears chưa phát sóng, khán giả đã biết rằng vợ chồng Hyun Woo, Hae In trong phim sẽ có mối liên hệ đặc biệt với gia đình Hyun Bin, Son Ye Jin ở ngoài đời. Lý do vì biên kịch của Queen of Tears và Crash Landing On You đều là một người, nên cô đã khéo léo lồng ghép nhiều chi tiết thú vị từ phim trước sang phim sau.

Chẳng hạn như đám cưới của hai nhân vật chính trong Queen of Tears có quá nhiều chi tiết giống với hôn lễ trong mơ của Hyun Bin, Son Ye Jin. Từ địa điểm tổ chức ngoài trời đến thiết kế cổng hoa, rồi lễ phục cưới của cô dâu chú rể đều cực kỳ tương đồng.

Mới đây, trong tập 4 thì Hyun Bin, Son Ye Jin lại trở thành cameo lần nữa trong một tình huống đầy bất ngờ. Chuyện là sau khi Hae In bị bệnh, Hyun Woo ngày càng quan tâm lo lắng cho vợ nhiều hơn, không còn tâm trạng muốn ly hôn, muốn rời xa Hae In như trước nữa. Hyun Woo bắt đầu ghen khi thấy vợ bàn chuyện công việc với bạn trai cũ, thấy lo khi cô vấp ngã, hoảng loạn khi Hae In đi lạc. Thế nhưng Hyun Woo vẫn chưa nhận ra rằng anh đang “yêu lại từ đầu”, vẫn nghĩ rằng tim đập mạnh khi ở gần Hae In là do anh chàng quá sợ mà thôi.

Đến khi Hyun Woo tâm sự với cậu bạn thân, người này đã nhắc đến Hyun Bin, Son Ye Jin nảy sinh tình cảm sau khi đóng các cảnh lãng mạn. Ý của cậu bạn là Hyun Woo vì nhập vai người chồng ngọt ngào của Hae In rồi cũng yêu thương cô trở lại từ lúc nào không biết. Màn mượn tên làm ví dụ trực quan khiến khán giả hết sức thích thú, bởi chỉ có biên kịch Park Ji Eun vốn thân thiết với Hyun Bin, Son Ye Jin là có thể đưa tên hai vợ chồng vào phim một cách đáng yêu như thế này.