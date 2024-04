Queen of Tears: Một chi tiết ở cuối tập 10 khiến khán giả lo phim sẽ có cái kết buồn não nề

HHT - Cuối tập 10 "Queen of Tears", Hong Hae In đã có một pha lật bàn cực kỳ thú vị khiến Hyun Woo cảm động, Eun Sung tức tối. Nhưng vì sao netizen lại lo rằng chi tiết này ngầm báo hiệu về cái kết buồn của phim?

Ở cuối tập 10 Queen of Tears, nam phụ Yoon Eun Sung sẵn sàng trả lại chức vụ giám đốc trung tâm thương mại Queens cho Hong Hae In, và cô chỉ cần báo đáp bằng việc kết hôn với anh ta. Khi này, Hae In và Hyun Woo đã ly hôn nên Hae In có cưới Eun Sung cũng là hành động hợp pháp.

Những tưởng Hae In đã đồng ý với đề nghị hấp dẫn này, nhưng chẳng ngờ cô lật kèo vào phút giây quan trọng nhất. Trong buổi họp báo, Hae In đã tuyên bố rằng cô bị Eun Sung đe dọa. Không chỉ có thế, Hae In khẳng định Eun Sung còn lập kế vu oan và đẩy chồng mình là Hyun Woo vào tù. Cuối cùng, Hae In cũng thông báo cô đang bị bệnh nặng, không sống được lâu nữa nên từ chối chức giám đốc mà Eun Sung đang mời chào.

Tiết lộ của Hae In khiến cho mọi người nhốn nháo xôn xao, Eun Sung tức giận cực độ còn Hyun Woo thì vô cùng cảm động. Bởi sau tất cả, Hae In vẫn sẵn sàng làm mọi chuyện để bảo vệ anh, vẫn gọi anh là chồng dù hai người đã ly hôn. Còn khán giả tuy rất thích thú khi Hae In hành động quá thông minh, nhưng lại lo lắng khi thấy cô tiết lộ bệnh tình.

Bởi chi tiết này làm mọi người liên tưởng đến phim Big Mouth. Trong phim này, nữ chính Go Mi Ho bị ung thư máu nhưng vẫn cố gắng giúp chồng mình là Chang Ho trong cuộc tranh cử chức thị trưởng. Trong một sự kiện, Mi Ho đã công khai chuyện cô mắc bệnh nan y vì nhiễm phải chất phóng xạ. Mi Ho làm vậy để chồng có nhiều thuận lợi hơn trong quá trình tranh cử, còn Chang Ho thì sững sờ đau khổ khi biết vợ mắc bệnh.

Có thể thấy cả Mi Ho của Big Mouth và Hae In của Queen Of Tears đều đắn đo suy nghĩ nhiều mới nói ra tình trạng sức khỏe của mình, và họ chỉ làm vậy vì suy nghĩ lo lắng cho chồng mà thôi. Chính sự trùng hợp đó càng làm netizen lo lắng Queen Of Tears sẽ có cái kết buồn như Big Mouth khi Mi Ho ra đi mãi mãi. Nhưng biết đâu Hae In và Hyun Woo sẽ gặp được phép màu, để vẫn sống hạnh phúc bên nhau sau bao sóng gió.