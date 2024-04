"Queen of Tears" rating dù tăng đột biến vẫn chưa thể vượt qua 5 siêu phẩm này

HHT - "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) ghi nhận mức rating cao nhất là nửa chặng đầu là 16.1% tại tập 8. Giữ đà tăng trưởng với những cú nhảy vọt mỗi tập, "Queen of Tears" có thể soán ngôi những đối thủ nào để tiến vào Top 5 phim có rating cao nhất lịch sử đài tvN?

Càng về sau, tình tiết của Queen of Tears càng được đẩy nhanh và gay cấn. Gia đình của Hong Hae In (Kim Ji Won) bị mẹ con Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) cướp quyền điều hành tập đoàn Queens đã đẩy real-time rating tập vừa rồi lên tới 30,4%. Rating tập 8 của Queen of Tears tăng gần 4% so với tập trước, đạt 16,1% trung bình toàn quốc.

Con số này giúp Queen of Tears chính thức có mặt trong Top 10 phim truyền hình có tỷ suất lượt xem cao nhất của đài tvN. Trực tiếp "nhảy cóc" qua Vincenzo và Our Blues để giữ hạng 8.

Rating của Queen of Tears đang đuổi sát nút bộ phim Under The Queens Umbrella (Dưới Bóng Trung Điện), chênh lệch khoảng 0,7%. Top 3 của bảng xếp hạng hiện tại thuộc về Hạ Cánh Nơi Anh (21,7%), Reply 1988 (18.8%) và Yêu Tinh (18,7%).

Hầu hết chỉ số rating của những cái tên này đều tới từ tập cuối. Queen of Tears vẫn còn một nửa chặng đường nữa, tức là tới 8 tập nữa để có cơ hội bứt phá. Tỷ suất người xem của phim tăng giảm thất thường nhưng nhìn chung vẫn có xu hướng đi lên, tăng vọt ở tập chẵn (chiếu vào Chủ nhật). Bước nhảy của rating Queen of Tears cũng rất lớn, dao động từ 2 tới 4%.

Nếu giữ vững phong độ này, chỉ với tập 9 và 10 tuần này, Queen of Tears có thể sẽ vượt qua Dưới Bóng Trung Điện, thậm chí là cả Khóa Học Yêu Cấp Tốc và Chàng Hậu. Ngoài ra, Queen of Tears cũng sẽ sớm ghi thêm kỷ lục mới ở Top 10 phim truyền hình Hàn có rating cao nhất đài cáp.

Từ tập 9 sẽ là quá trình gia đình Hae In phải rời biệt thự Queens để lánh nạn ở nhà Hyun Woo tại làng Yong Do. Cặp đôi Baek - Hong chọn cách nào để lật đổ Yoon Eun Sung lấy lại quyền lực và liệu bệnh tình của Hae In sẽ chuyển biến ra sao?

Queen of Tears lên sóng vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.