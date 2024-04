Queen of Tears tập 13: Hyun Woo "nắm thóp" Eun Sung, Hae In có thể mất sạch trí nhớ

HHT - Như dự đoán, Hong Hae In và Baek Hyun Woo đã tái hôn ở tập 13 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt). Dù không tìm được quỹ bí mật của chủ tịch Hong, nhưng Hyun Woo vẫn tìm ra cách để lật đổ quyền kiểm soát Queens của Yoon Eun Sung.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Đúng là Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và gia đình Hong đã tìm ra căn phòng bí mật của cố chủ tịch, nhưng 900 tỷ đã bị Moh Seul Hee (Kim Mi Sook) phát giác trước nhờ xem lại những video cũ của Hong Man Dae và lấy mất. Ở tập 13 của Queen of Tears, cuộc đối đầu của 2 phe không được khai thác nhiều, chủ yếu tập trung vào hành trình tái hôn của Baek - Hong.

Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) có được quỹ bí mật cũng không làm Baek Hyun Woo quá nao núng. Anh cùng Hae In (Kim Ji Won) dàn dựng như bác của cô đang cố thu gom cổ phần để trở lại Queens, hòng dụ Eun Sung dùng quỹ bí mật mua cổ phiếu, thuận lợi buộc tội anh ta lạm quyền và nhiều hành vi bất hợp pháp khác.

Phía viện nghiên cứu của Đức đã liên hệ xác nhận có thể làm phẫu thuật chữa khỏi hoàn toàn cho Hae In. Nhưng tác dụng phụ là cô có thể mất toàn bộ trí nhớ. Bố của Hae In đã nhờ Hyun Woo giấu đi chuyện này vì biết rằng con gái sẽ khó chấp nhận chuyện mất ký ức mà từ chối phẫu thuật.

Hong Hae In cũng rối bời, vỡ òa hạnh phúc như được tái sinh, cô quyết định sống sẽ lạc quan, vui vẻ hơn, bớt cuồng công việc và quan trọng nhất là đeo nhẫn, rút đơn ly hôn với Hyun Woo.

Xuyên suốt những cảnh sau đó là hàng loạt phân đoạn ngọt ngào của Baek - Hong khi dọn ra sống riêng tại căn hộ của anh. Họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng dạo công viên, tập thể dục, xếp hàng mua đồ... làm tất tần tật những điều mà 3 năm hôn nhân nguội lạnh đã bỏ lỡ. Trước khi phẫu thuật, Hae In đã nói 3 bí mật mà cô luôn giấu Hyun Woo: Cô là chủ nhân của chiếc mp3, anh là mối tình đầu của cô và cuối cùng, gấu mèo Yeong Suk không tồn tại.

Nhưng xen trong niềm vui là sự chua chát kiềm nén của Baek Hyun Woo khi buộc phải giữ bí mật chuyện vợ anh có thể mất ký ức. Anh lén khóc khi vỗ về Hae In đang lặng ngủ, làm người xem bùi ngùi.

Kết tập, Hyun Woo đã nói ra tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật cho Hae In trước khi vào phòng khám. Cô tức giận bỏ đi vì hoang mang giữa 2 lựa chọn. Nhưng Hyun Woo đã kéo cô lại và chỉ mong rằng cô hãy sống, hãy nghe theo lời anh.

Hyun Woo đã chuẩn bị trước cho việc Hae In sẽ quên đi tất cả bằng cách chụp lại từng khoảnh khắc hai người bên nhau. Anh lặng lẽ quay lại đoạn video gợi nhắc cho Hae In về bản thân mình, về việc cô có một người chồng sẽ luôn bên cạnh cô, về lời hứa không chia tay, bỏ rơi nhau dù cô đã quên. Diễn biến ở tập 14 sắp tới, Hong Hae In có buông bỏ sự cố chấp, nóng nảy mà nghe lời Hyun Woo chấp nhận phẫu thuật hay không?

Queen of Tears tập 13 khép lại với rating 20,2% trung bình toàn quốc, giữ vững vị trí chương trình có tỷ suất người xem cao nhất khung giờ phát sóng.