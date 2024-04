Queen Of Tears: Vì sao giàu như Hong Hae In lại chọn nhẫn cưới là nhẫn cầu hôn?

HHT - Đến khi xem cảnh Hyun Woo cầu hôn Hae In trong tập 8 "Queen Of Tears", khán giả mới nhận ra nhẫn cầu hôn cũng là nhẫn cưới. Thường thì các cô dâu sẽ có hai chiếc nhẫn khác nhau, nhưng vì sao đại tiểu thư như Hong Hae In lại dùng nhẫn “hai trong một”?