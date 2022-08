Quỳnh Kool nói gì về Bình An trong phim nối sóng "Thương Ngày Nắng Về" mà bị kêu thiếu tinh tế?

HHT - Nhiều khán giả cho rằng Quỳnh Kool đã thiếu tinh tế khi nhận xét điều này về bạn diễn Bình An dù biết rằng nam diễn viên đã đính hôn với Á hậu Phương Nga.

Gara Hạnh Phúc là phim nối sóng Thương Ngày Nắng Về và đang được nhiều khán giả chú ý vì nội dung có phần mới mẻ, nhất là vai nữ chính Sơn Ca do Quỳnh Kool thể hiện có nhiều nét độc đáo, khác lạ so với những vai diễn của cô trước đây.

Trong phim, nhân vật của Quỳnh Kool sẽ có tình cảm với hai chàng trai do Bình An và Bảo Anh đóng. Bình An sẽ vào vai mối tình đầu tên Quân của Sơn Ca, nhưng sau đó lại phản bội cô để đến với một phụ nữ lớn tuổi nhưng giàu có. Vì đóng vai tình nhân nên Bình An và Quỳnh Kool có rất nhiều phân cảnh tình cảm.

Trong một clip lan truyền trên TikTok, Quỳnh Kool có tiết lộ rằng cô cùng Bình An có nhiều cảnh hôn nhau trong phim Gara Hạnh Phúc. Nữ diễn viên khen ngợi bạn diễn có nhiều kinh nghiệm nên cô không cần lo lắng, và còn khen thêm rằng môi của Bình An rất ngọt.

Ngay sau đó, có nhiều cư dân mạng cho rằng Quỳnh Kool đã nói chuyện thiếu tinh tế, tuy có ý tốt là muốn khen Bình An đóng đạt cảnh tình cảm nhưng cách dùng từ ngữ lại không ổn cho lắm. Bởi Bình An đã có bạn gái lâu năm là Á hậu Phương Nga, hai người còn tính chuyện kết hôn vào cuối năm nay nên Quỳnh Kool bị nhận xét là chưa tế nhị, không nghĩ đến cảm giác của Phương Nga khi nghe những lời này.

Trước đây ba năm, Quỳnh Kool cũng nhận về ý kiến trái chiều khi đăng một vài bức ảnh thân thiết với Bình An khi quay chung MV với nhau. Khi ấy, không ít khán giả đã nhắn nhủ nữ diễn viên nên thận trọng hơn khi đăng ảnh chụp chung với bạn diễn khác giới đã "có nơi có chốn".

Có lẽ sau những lần bị cư dân mạng góp ý như thế này, Quỳnh Kool sẽ có những hành động phù hợp hơn để tránh những rắc rối không đáng có, nhất là khi Gara Hạnh Phúc còn chưa lên sóng.