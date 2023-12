Rap Việt 2023: Hiện tượng "Người Miền Núi Chất", tlinh dẫn đầu cuộc đua streaming

HHT - Năm 2023, dàn tân binh Rap Việt mùa 3 như Double2T, HURRYKNG, 24k. Right thành công phủ sóng ở mọi nền tảng. Trong khi đó, những gương mặt thân quen như tlinh, MCK, HIEUTHUHAI có thêm nhiều hit, tạo được sức hút lớn trên các nền tảng nhạc số.

Những gương mặt đột phá, tạo sự mới mẻ cho làng Rap

Double2T

Từ những ngày đầu hoạt động, Double2T đã "định vị" màu sắc riêng của bản thân với trang phục "trai bản làng" và lối viết lời đậm văn hóa miền núi. Quán quân Rap Việt 3 "bỏ túi" loạt hit triệu view như À Lôi, Người Miền Núi Chất,...

Bên cạnh đó, Double2T còn kết hợp với ca sĩ Hòa Minzy và producer DuongK cho ra mắt MV Chài Điếp Noọng. MV này đã đạt gần 5 triệu lượt xem trên YouTube sau 2 tháng lên sóng.

Vừa qua, Double2T cùng với À Lôi đã chiến thắng giải Bài Hát Nổi Bật Nhất Năm tại TikTok Awards 2023. Nhóm fanclub của Double2T trên Facebook hiện tại cũng đã cán mốc 113K thành viên.

24k.Right

Hoạt động gần 10 năm trong lĩnh vực Rap, từng tham gia King Of Rap nhưng phải đến Rap Việt mùa 3, cái tên 24k. Right mới đến gần hơn với công chúng. "Hoàng tử Long Biên" gây ấn tượng bởi lối viết lời gai góc cùng thể loại trap đặc trưng.

Chỉ tính trong năm 2023, 24k. Right đã nắm trong tay trên dưới 10 hit, được đông đảo khán giả trẻ đón nhận. Nam rapper cũng đã trình làng album đầu tay kết hợp với các tên tuổi đình đám như HIEUTHUHAI, tlinh, GDucky,...

Rap Việt trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp 24k.Right. Nam rapper dí dỏm khẳng định: "3 năm trước không mua nổi 1 cái bánh mì, 3 năm sau bị đồn "mua giải" Rap Việt, vậy là thành công".

HURRYKNG

Xuất thân từ tổ đội GERDNANG đình đám, HURRYKNG trước khi đến với Rap Việt đã có sẵn "bộ sưu tập hit" là Dynamic Duo, Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng,... Tại Rap Việt mùa 3, thành viên đội BigDaddy tiếp tục "hút fan" bởi ngoại hình điển trai cùng lối rap cá tính. Đặc biệt, các sân khấu như Bet On Us, Một Công Đôi Việc (ft. HIEUTHUHAI) của HURRYKNG từng gây "bão mạng" thời gian dài.

Sau Rap Việt, HURRYKNG cho lên sóng MV Chưa Phải Là Yêu (ft. REX). Với chất nhạc tự sự đặc trưng, thành viên tổ đội GERDNANG tiếp tục nhận về lời khen từ netizen.

Ngôi sao sáng của dàn rapper thế hệ mới

tlinh

Năm 2023, tlinh ra mắt album Ái với 12 ca khúc chủ đề tình yêu. Album này lọt Top 25 Album Châu Á Xuất Sắc Nhất do NME lựa chọn, đồng thời nhận về đề cử Album Hay Nhất tại Làn Sóng Xanh 2023. Theo Spotify Wrapped 2023, số lượng người nghe nhạc của tlinh đã tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái - gần 5 triệu lượt. Đặc biệt, ca khúc Nếu Lúc Đó còn xuất sắc lọt chiếm hạng đầu Top Bài Hát 2023 theo thống kê từ Spotify.

Năm 2023 cũng là một năm thay đổi hình tượng ngoạn mục của tlinh. Rũ bỏ sự nổi loạn, tlinh "phiên bản mới" trưởng thành, dịu dàng và đề cao sự nữ tính trong âm nhạc.

HIEUTHUHAI

Năm nay, HIEUTHUHAI gặt "quả ngọt" trong âm nhạc với album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Không chỉ gây "sốt" với câu chuyện tình yêu ngọt ngào trong NOLOVENOLIFE, Cho Em An Toàn, HIEUTHUHAI còn kể về hành trình âm nhạc nhiều chông gai qua các bản rap Giờ Thì Ai Cười, Siêu Sao.

Trước đó, trai đẹp Gen Z từng có nhiều bản rap love đình đám như Ngủ Một Mình, Không Thể Say,... và loạt ca khúc đình đám feat cùng tổ đội GERDNANG. Cái tên HIEUTHUHAI còn liên tục "gây bão" bởi sự duyên dáng, những "mảng miếng" chất lượng trong gameshow ăn khách nhất hiện tại 2 Ngày 1 Đêm.

Obito

Obito là chủ nhân của "hit quốc dân" năm 2020 - Simple Love (ft. Seachains). Nam rapper thuộc tổ đội OTĐ (Tây Đô Original) và nổi tiếng với những bản rap ngọt sâu răng như Your Smile, Lost, When You Look At Me,...

Từ hình ảnh dễ thương, Obito "lột xác" ngoạn mục với album Đánh Đổi được ra mắt cuối năm 2023. Kết hợp với các rapper nổi tiếng như Lăng LD, MCK, VSTRA... Đánh Đổi lột tả khía cạnh gai góc của Obito, kể về hành trình trưởng thành nhiều "vết xước" của nam rapper Gen Z.

Chỉ trong 24 giờ đầu tiên sau khi ra mắt, album này đạt 2,5 triệu lượt xem trên YouTube và đã có lọt Top 1 Trending. Đồng thời, Đánh Đổi cũng đạt thứ hạng cao trên các nền tảng khác: #1 Album trên iTunes, 18/20 track trong album đạt "Top 100 Việt Nam" trên Apple Music,...