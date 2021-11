"Rap Việt" lại vướng tin đồn đạo nhái, chính chủ người nước ngoài vào hẳn YouTube để lại bình luận ẩn ý

HHT - Tiết mục " Lucky Boy" của thí sinh Dlow ở Rap Việt xuất sắc "ẵm" được 4 chọn và "cơn mưa" lời khen từ dàn huấn luyện viên. Tuy nhiên, phần trình diễn này lại đang gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa từ netizen.

Lucky boy là một bài rap triệu view đang hot của chương trình Rap Việt mùa 2. Trong khi Binz cho rằng bản rap này đã hoàn toàn lấn át bài gốc của anh thì ở phía dưới phần bình luận, không ít người hâm mộ đã dành lời khen cho DLow "Từ đầu mùa 2 thấy bài này nghe thích thú nhất" hay "Bài này hay nhất tập 5 rồi còn gì, mong bạn này sẽ được vào chung kết".

Thế nhưng, không lâu sau đó, người xem đã tinh ý nhận ra câu rap "Everybody rap like that. Everybody wanna make a track like that" y hệt lời trong bài Mumble Rapper Vs Lyricist của rapper Vin Jay. Không những thế, cư dân mạng còn phát hiện ra, cả hai đều có phần đi fast-flow (thuật ngữ chỉ việc đi theo hướng rap rất nhanh) ngay sau câu rap này.

Trong khi netizen vẫn đang tranh cãi thì mới đây, rapper Vin Jay đã vào phần trình diễn của Dlow và để lại bình luận đầy ẩn ý "The flow and lyrics at 1:11 sound REALLY familiar" (tạm dịch: Flow và lời ở phút 1:11 thật sự nghe rất quen). Chưa đầy 24h đăng tải, bình luận này đã nhận được hàng ngàn lượt like từ netizen. Đa số cư dân mạng cho rằng, nam rapper đang ẩn ý việc Dlow đã sử dụng 2 câu rap giống với sản phẩm đã ra mắt trước đây của mình.

Dù chưa hết vòng đầu tiên nhưng nhiều người hâm mộ cho rằng, mùa 2 Rap Việt đã không thực sự thành công như kỳ vọng. Cách đây không lâu, việc poster của chương trinh bị tố đạo nhái, "xài chùa" thiết kế có sẵn cũng đã khiến khán giả không khỏi xôn xao.

Chưa dừng lại ở đó, ở tập 4, thí sinh Lập Nguyên còn "bê nguyên xi" lời rap của Á quân King Of Rap - rapper HIEUTHUHAI vào bài thi. Cụ thể, trong lyrics của Lập Nguyên có câu "Em như một thiên thần rơi xuống trần gian gọi em là Maika". Nhiều rap fan nhanh chóng nhận ra, bản rap Phải Là Yêu của HIEUTHUHAI ra mắt vào 1 năm trước cũng có lời ca tương tự.