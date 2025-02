Raye: Hành trình 1 thập kỷ từ âm thầm sáng tác cho Beyoncé đến tỏa sáng cùng Lisa

HHT - Raye là "bông hoa nở muộn" của làng nhạc thế giới. Trước khi trở thành một trong những nghệ sĩ được săn đón nhất hiện nay, cô từng trải qua quãng thời gian dài bị kiềm hãm tài năng.

Rachel Agatha Keen sinh ra và lớn lên tại London, Anh. Cô theo học hai năm tại trường nghệ thuật BRIT trước khi quyết định dừng lại. Cô dành phần lớn thời gian thời niên thiếu trong các phòng thu để học hỏi và trau dồi kỹ năng viết nhạc.

Năm 2014, Raye tự phát hành EP đầu tay mang tên Welcome to the Winter và nhanh chóng có được hợp đồng với hãng thu âm Polydor Records. Cô làm việc chăm chỉ, ra mắt các đĩa đơn hợp tác với những nghệ sĩ lớn như Charli XCX, Jonas Blue và Jax Jones. Ca khúc You Don't Know Me hợp tác với Jax Jones là thành công đầu tiên của nữ ca sĩ.

Dù Raye là người chấp bút cho các ca khúc, cô thường bị lu mờ bởi các nghệ sĩ lớn. "Mọi người biết đến bài hát của tôi nhưng không biết đến tôi." - Raye chia sẻ. Ngoài sáng tác cho bản thân, cô còn viết nhạc cho những nghệ sĩ hàng đầu như Little Mix, Beyoncé hay Ellie Goulding.

Mâu thuẫn với hãng thu âm bắt đầu khi Polydor Records chỉ để Raye tham gia các sản phẩm của nghệ sĩ khác mà không cho phép nữ ca sĩ phát hành album riêng.

"Tôi đã ký hợp đồng cho 4 album từ năm 2014 nhưng chưa từng được phép phát hành một album nào. Âm nhạc của tôi chỉ nằm trong những thư mục phủ đầy bụi. Tôi đã viết tặng nhiều bài hát cho các nghệ sĩ hạng A nhưng vẫn phải chờ để xác nhận rằng bản thân đủ giỏi để ra mắt album", cô bức xúc.

Không chỉ bị ngăn cản phát hành, một số ca khúc của Raye còn bị giữ lại và bán cho các nghệ sĩ khác. Ca khúc Born Again được Lisa (BLACKPINK) mua lại và được phát hành vào ngày 7/2 mới đây. Lisa đã mời chính Raye và Doja Cat tham gia góp giọng cho ca khúc. Nhiều người đã dành lời khen cho Lisa vì đã tạo cơ hội để Raye có thể hoàn thiện tác phẩm của chính mình.

Sau khi liên tục bị từ chối phát hành album đầu tay, Raye rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Không lâu sau, cô rời Polydor Records và chính thức trở thành nghệ sĩ độc lập.

Năm 2022, Raye đã ký hợp đồng với Human Re Sources, một công ty chuyên phân phối âm nhạc và hỗ trợ nghệ sĩ độc lập. Cô ra mắt album đầu tay mang tên My 21st Century Blues vào năm 2023 sau gần một thập kỷ hoạt động trong âm nhạc. Album mang đậm dấu ấn cá nhân, tái hiện những giai đoạn trầm cảm và những góc khuất trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Album nhận được sự tán dương rộng rãi từ khán giả, giới chuyên môn và nhanh chóng đạt vị trí No.2 trên bảng xếp hạng UK Official Chart. Đặc biệt, tại đêm trao giải Brit Awards 2024, Raye đã có chiến thắng kỷ lục với 6 giải thưởng. Cô cũng nhận 3 đề cử tại Grammys lần thứ 67.

Bên cạnh đó, ca khúc Escapism.trích từ album đầu tay đã trở thành bản hit đầu tiên của Raye khi nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Escapism. đã đạt hơn 950 triệu lượt nghe trên Spotify. Ngoài ra, giọng hát nội lực của cô cũng được đánh giá cao, đặc biệt là màn trình diễn ca khúc Oscar Winning Tears gây viral tại Royal Albert Hall. Cô còn diễn mở màn cho chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift tại sân vận động Wembley, Anh.

Từ một nhạc sĩ đứng sau những bản hit đình đám, Raye đã vươn lên thành một trong những ngôi sao triển vọng nhất của làng nhạc Anh Quốc và quốc tế. Cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2025 và chinh phục thêm nhiều giải thưởng danh giá.