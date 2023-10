Red Velvet tung poster mang đậm văn hóa Hàn Quốc, báo hiệu trở lại với concept truyền thống?

HHT - Từng chi tiết trong ảnh poster mới được công bố của Red Velvet đều gắn liền với văn hóa truyền thống của Hàn Quốc. Thương hiệu làm thủ công phụ kiện nổi tiếng của Hàn cũng xác nhận hợp tác với stylist của nhóm. Tất cả như báo hiệu cho sự trở lại của "nữ hoàng concept" K-Pop lần này sẽ là phong cách truyền thống.

Nửa đêm 17/10, toàn bộ tài khoản SNS của Red Velvet đổi ảnh đại diện và ảnh bìa qua hình một quả thanh long. Nhưng lại là hình quả thanh long trên nền đen sạn khiến người hâm mộ không hiểu gì nhưng vẫn thấy hơi sởn gai ốc. Bởi concept của Red Velvet vốn có nét huyền bí, ma mị pha chút rùng rợn đặc trưng.

Cùng thời điểm, poster đầu tiên của lần trở lại này đã được tung ra. Mọi chi tiết trong bức hình này đều gây chú ý, nhận được nhiều lời khen từ Knet vì sắp xếp tinh tế, gắn liền với nét đẹp truyền thống của Hàn Quốc.

Đầu tiên, dễ thấy nhất là chiếc daenggi nằm ở góc trên cùng bên trái của poster. Đây là dải ruy băng dùng để buộc tóc của phụ nữ Hàn Quốc. Thời xưa, tùy thuộc vào giai cấp mà họa tiết trên daenggi sẽ khác nhau. Ở góc phải của ảnh là chiếc tủ sơn mài khảm ngọc trai của Hàn. Ở giữa daenggi và tủ là tấm mành che in bức họa Tiger Under a Pine Tree của danh họa kỳ tài thời Joseon - Kim Hongdo.

Ngay sau khi Red Velvet công bố poster, Maison de yoon - thương hiệu làm thủ công phụ kiện cho Hanbok nổi tiếng tại Hàn đã chia sẻ lại bài đăng lên Instagram Story, xác nhận cho lần hợp tác cùng nhà "Nhung Đỏ". Khoảng 10 ngày trước, Maison de yoon cũng đã "nhá hàng" về việc chuẩn bị 5 chiếc daenggi bằng vải đỏ với nhiều yêu cầu khó nhằn từ phía stylist của một nhóm nữ.

Tất cả những dấu hiệu này như bảo chứng cho concept trở lại lần này của Red Velvet sẽ là truyền thống.

Dựa vào một số chi tiết trong poster, người hâm mộ cũng đang suy đoán thêm về "thuyết âm mưu" của What A Chill Kill. Bươm bướm đại diện cho sự chuyển đổi và tự do. Bạch hổ tượng trưng cho quyền lực. Thanh long đại diện cho may mắn, sức sống. Như vậy, màu sắc chung của What A Chill Kill có thể là sự tái sinh mạnh mẽ của Red Velvet.

Vì sau 6 năm, Red Velvet mới cho phát hành tiếp một full album. Người hâm mộ cũng đặt kỳ vọng cao vào độ đầu tư cho lần tái xuất này của nhóm. Ở một góc độ khác, What A Chill Kill có thể là dấu hiệu cho thấy Red Velvet đã đồng loạt gia hạn hợp đồng với SM, khi năm nay cũng là lúc nhóm đối diện với "lời nguyền 7 năm".