REVIEW "Avatar: The Way of Water" - Sự hoàn hảo của cái đẹp xứng đáng cho 13 năm chờ đợi

HHT - Không hổ danh “kỳ quan điện ảnh” với hơn một thập kỷ kỳ công xây dựng, “Avatar: The Way of Water” xứng đáng được biểu dương là một trong những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất của đầu thập niên 2020.

Như trời hạn trông mưa, ngày Avatar: The Way of Water chính thức ra mắt được ví như như một cơn mưa mát lành xua tan khoản thời gian 13 năm "khát" sự mới mẻ của khán giả yêu điện ảnh.

Khi vẻ đẹp toát ra từ trong chính câu truyện

Hòa bình và thịnh vượng, đó là những gì mà thị tộc người rừng Omatikaya đạt được kể từ cuộc chiến bảo vệ chủ quyền vĩ đại chống lại “người trời” - những kẻ thực dân đến từ Trái Đất đã gieo rắc nỗi đau và chết chóc cho người Na’vi - từ hàng chục năm trước. Xuyên suốt từ đó, Jake Sully (Sam Worthington đóng) - cựu binh người Trái Đất đã chuyển ý thức từ cơ thể con người sang người Na’vi và lãnh đạo họ kháng chiến - đã trở thành tộc trưởng của Omatikaya và cùng nữ thợ săn bản địa Neytiri (Zoe Saldaña đóng) tạo nên một gia đình hạnh phúc với 4 người con Neteyam (Jamie Flatters đóng), Kiri (Sigourney Weaver đóng), Lo’ak (Britain Dalton đóng) và Tuk (Trinity Jo-Li Bliss đóng). Tưởng chừng hòa bình sẽ kéo dài mãi mãi, thế nhưng quân đội Trái Đất lại một lần nữa trở lại hành tinh Pandora với cùng mục đích thôn tính cũ và một sự tàn bạo mới.

Dẫn đầu trong việc truy sát gia đình Sully chính là đại tướng Quaritch (Stephen Lang đóng) tưởng chừng đã chết năm xưa, nhưng giờ đây ký ức của hắn đã được truyền sang một Thế Thân (cơ thể của người Na’vi, ý thức của con người) mới. Để bảo vệ người Omatikaya không bị liên lụy, gia đình Sully buộc phải chạy trốn về một miền biển biệt lập nơi thị tộc người biển Metkayina sinh sống để tìm sự che chở. Đó là một cuộc sống mới với họ, nhưng vẫn là cùng cuộc chiến cũ mà họ vẫn đang cố vượt qua.

Phần hậu truyện bên dòng nước của Avatar (2009) mang đến cho khán giả nhiều góc nhìn mới mẻ của thế giới thiên nhiên trù phú tại Pandora. Như cái cách mà Jake đã từng phải học hỏi và thích ứng với cuộc sống của người Omatikaya năm xưa, giờ đây gia đình anh cũng phải học tập nếp sống của người Metkayina với sự chỉ dẫn của gia đình tộc trưởng Tonowari (Cliff Curtis đóng) và Ronal (Kate Winslet đóng).

Tại đó, những điều xấu lẫn tốt cùng giao thoa và hòa quyện để tạo nên một tính chân thực độc đáo. Đó là những khác biệt trong văn hóa, kiến thức và cấu tạo cơ thể dẫn đến mâu thuẫn chủng tộc khó tránh khỏi. Thế nhưng theo cùng nó là những kiến thức mới, những đồng cảm được sẻ chia để thúc đẩy sự kết nối giữa 2 chủng tộc người Na’vi, giữa những thành viên trong gia đình Sully vốn đã có xung đột tính cách, giữa con người và thiên nhiên, như cách dòng nước kết nối mọi thứ với nhau.

Hùng tráng với hình ảnh và âm thanh được đầu tư tỉ mỉ

Không chỉ đẹp ở câu chuyện mang nhiều tầng ý nghĩa nghệ thuật, Avatar 2 gây choáng ngợp với hình ảnh được thiết kế mỹ miều với từng chút đầu tư một. Tất nhiên rằng hình ảnh hoạt họa của các nhân vật và bối cảnh ngày càng chân thực hơn qua các kỹ thuật tiên tiến được chính đạo diễn James Cameron phát triển. Thiên nhiên đại dương Pandora nhờ đó cũng vô cùng trù phú và cách người dân Metkayina sống cùng nó khiến không ít khán giả phải thán phục, cảm thấy như được hòa quyện cùng thế giới dưới nước đầy yên bình kia.

Nhưng ngược lại với sự bình yên đó, các phân cảnh tràn ngập kim loại đầy tính công nghiệp của con người lại mang lại vẻ đe dọa và ô nhiễm cho hành tinh xanh này. Hình ảnh họ khi này đang đứng trước nguy cơ diệt vong vì đã khai phá quá nhiều ở Trái Đất thực sự là một lời cảnh tỉnh về việc bảo tồn thiên nhiên hoặc chịu hậu họa tương tự trong tương lai, cũng là lời phê phán chủ nghĩa thực dân vì tham vọng bành trướng sức mạnh của mình mà săn bắt, khai thác sinh vật biển vô tội vạ hay hành xử với người bản địa vô cùng tàn bạo.

Hỗ trợ cho phần hình ảnh, âm thanh chân thực được lồng ghép với phần nhạc nền hùng tráng càng tăng thêm sức cuốn hút cho bộ phim. Không chỉ là tiếng súng đạn chói tai khi chiến đấu, âm thanh của làn nước hay các sinh vật biển tạo nên đều được thực hiện vô cùng sống động. Đặc biệt, những bài ca được sáng tác với giai điệu đầy tính dân gian cũng vô cùng bắt tai và tràn ngập cảm xúc với diễn xuất chân thực của các diễn viên.

Có cần 10/10 để gọi là "hoàn hảo"?

Nếu có chăng điều gì gây tiếc nuối ở Avatar 2, có lẽ chính là quy mô của cuộc chiến trên biển giữa người Na’vi và “người trời”. So với phần phim đầu tiên với quy mô cực “khủng”, Avatar: The Way of Water lại sở hữu một trận chiến với quy mô nhỏ hơn nhiều nếu nhìn vào tổng thể. Nhưng để bù trừ, việc cẩn trọng trong việc kể các tình tiết vẫn giữ được sự căng thẳng và nhịp độ vừa phải.

3 tiếng đồng hồ là một thời lượng phim không hề ngắn, nhưng để giữ được sự cuốn hút mà không để khán giả cảm thấy dài dòng như thế này đều nhờ vào cách kể chuyện tài tình của James Cameron. Thực chất, cốt truyện của The Way of Water không quá phức tạp, nhưng để kể một cách ngắn gọn là một điều không thể vì tính chất nghệ thuật riêng biệt. Xuyên suốt 3 tiếng, những hình ảnh mang tính trừu tượng được cài cắm đan xen với nhau, cộng theo đó là những khoảng thời lượng được chia cho số lượng nhân vật đông đảo, dù không nhiều nhưng vẫn đủ để họ tỏa sáng bằng khả năng diễn xuất tuyệt vời mà nổi bật nhất là 2 minh tinh Zoe Saldaña và Kate Winslet.

Cũng vì vậy, một số vẫn chưa có được đất diễn rộng rãi dù mang vai trò quan trọng như con trai cả Neteyam hay tộc trưởng Tonowari, đặc biệt là nguồn gốc của cô bé Kiri hay những nhân vật có vai trò lớn trong phần trước như 2 nhà nghiên cứu Norm và Max cùng góc nhìn khoa học của họ lại hoàn toàn không mấy liên hệ với phần này. Hơn nữa, những tên tuổi lớn như Dương Tử Quỳnh, David Thewlis hay Vin Diesel dù đã được "rào" trước sẽ xuất hiện trong phim thì... hoàn toàn mất dạng. Chưa kể rằng, việc tăng yếu tố gia đình và giảm tính chính trị dù giúp gần gũi hơn với khán giả nhưng mặc nào đó cũng che mờ đi câu chuyện từ phía loài người Trái Đất dẫn đến sự tàn bạo tưởng chừng đã không còn của họ trong thời hiện đại.

Nhưng có lẽ, đó là lý do mà 3 phần phim tiếp theo sẽ được ra rạp lần lượt trong tương lai. Dù không 10/10, nhưng Avatar: The Way of Water có lẽ nên được kết luận là "hoàn hảo" trong vai trò là chương thứ hai của chuỗi thương hiệu viễn tưởng đình đám.

Hiện tại, Avatar: The Way of Water đã chính thức nằm trong danh sách đề cử Quả Cầu Vàng 2023 cho Phim chính kịch hay nhất, và hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại Oscars 2023 với một câu chuyện đáng xem đến từng phút giây.