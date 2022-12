REVIEW phim "Mèo Đi Hia 2": Hài hước, dí dỏm nhưng vẫn giàu giá trị nhân văn

HHT - “Puss in Boots: The Last Wish” (Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng) mang đến màu sắc tươi sáng, dí dỏm phù hợp với mọi lứa tuổi cùng nhiều thông điệp giá trị về gia đình, tình yêu, tình bạn đáng suy ngẫm.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim.

Chàng mèo huyền thoại trở lại

Trở lại sau 11 năm kể từ Puss in Boots (2011), Puss in Boots: The Last Wish mở đầu bằng nguồn gốc của Ngôi Sao Ước có thể thực hiện mọi nguyện vọng của người sở hữu, nên nó hiển nhiên trở thành thứ mà các thế lực ở khắp mọi nơi tìm cách chiếm đoạt để thực hiện giấc mơ của riêng mình, trong đó có chàng Mèo Đi Hia nổi tiếng của chúng ta.

Trở lại với Puss (Antonio Banderas lồng tiếng), kể từ khi rời khỏi San Ricardo, hình ảnh chú mèo mang đôi bốt đi khắp nơi giương gươm hành hiệp trượng nghĩa đã trở thành huyền thoại tại xứ sở này. Puss vẫn luôn sống vô lo vô nghĩ, kiêu hãnh và cố xây dựng nên tên tuổi cho riêng mình.

Tuy nhiên, trong một lần chiến đấu với một gã khổng lồ, dù chiến thắng nhưng Puss đã đánh mất mạng sống... thứ tám của mình. “Mèo có chín mạng”, điều này đồng nghĩa với việc mèo ta chỉ còn lại một mạng sống cuối cùng. Sự việc này đã thúc giục chàng mèo tham gia vào cuộc chiến tranh giành Ngôi Sao Ước để tìm lại sự sống cho mình.

Xét cho cùng, câu chuyện mà Puss in Boots: The Last Wish mang lại tuy không hề mới mẻ, không nhiều tính đột phá nhưng lại hợp lý và lôi cuốn. Đặc biệt, độ "nhí nhảnh", dễ thương xen lẫn các tình tiết hài hước trong từng thước phim không chỉ phù hợp với thị hiếu của thiếu nhi, mà các khán giả ở lứa tuổi khác cũng khó rời mắt khỏi những thước phim về chú mèo nổi tiếng.

Phần phim không có nhân vật phản diện?

Từ gã khổng lồ ở đầu phim, tiếp đến Mèo Đi Hia phải đối đầu với Sói tử thần - nhân với tiếng sáo gây ám ảnh nhất bộ phim, ngoài ra còn có cả cô nàng Goldilocks tóc vàng (Florence Pugh lồng tiếng) và gia đình gấu truy lùng Puss. Vậy ai mới là kẻ phản diện chính của bộ phim?

Theo dòng sự kiện, có lẽ không khó để nhận ra Jack Horner "Bự" (John Mulaney lồng tiếng) là kẻ đại diện cho cái ác ở phần phim lần này khi hắn bất chấp thủ đoạn - kể cả tính mạng của những người bên cạnh để săn lùng Ngôi Sao Ước. Tuy nhiên, nhân vật này lại không có quá nhiều đất diễn và cũng có kết cục khá “chóng vánh”, không xứng tầm là phản diện chính của cả bộ phim.

Thay vì đối đầu với Jack Horner, Puss đã có những lần đấu tranh nội tâm dữ dội và chạy trốn kẻ đòi mạng cậu là Sói Tử Thần (Wagner Moura lồng tiếng) nhiều hơn. Điều này đồng nghĩa với việc xuyên suốt bộ phim, Puss không chiến đấu với ai mãnh liệt như chiến đấu với chính mình, với nỗi sợ cái chết cận kề.

Cách xây dựng tuyến phản diện ở The Last Wish có vẻ khác với phần một, song lại có đôi nét tương đồng. Điển hình là một số nhân vật “nhìn có vẻ ác” như Goldilocks hay Sói tử thần đều “quay xe” ở khúc cuối.

Ở Puss in Boots (2011), khán giả đã quen thuộc với đối thủ xảo quyệt và cũng là “anh em chí cốt” của Puss - trứng lùn Humpty Dumpty. Nhân vật này được xây dựng với tính cách mâu thuẫn: Có lúc uất hận hãm hại Puss, có lúc lại mong mỏi tình thương và sự tha thứ của Mèo Đi Hia. Cuối cùng, Humpty Dumpty đã không tiếc cả mạng sống để quay đầu chuộc lỗi.

Còn ở The Last Wish, Goldilocks và gia đình gấu dừng truy lùng Mèo Đi Hia hay Ngôi Sao Ước vì họ đã nhận ra những giá trị tinh thần vốn có cần trân trọng, còn Sói Tử Thần bỏ qua cho Puss đơn giản vì… hắn mất hứng trước sự trưởng thành của cậu. Có thể thấy, cả hai phần phim Puss in Boots không chỉ đơn thuần kể về cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác theo lối mòn, mà bộ phim hướng tới những giá trị xa hơn, nhân văn hơn.

Nhiều giá trị nhân văn

Tình bạn, tình yêu, tình gia đình là những giá trị tồn tại đằng sau câu chuyện mà Puss in Boots: The Last Wish mang lại. Ở phần phim mới này, Puss được hội ngộ với Kitty Soft Paws (Salma Hayek lồng tiếng) - cô bạn gái mà cậu từng bỏ lỡ vì cậu từng dành tình yêu lớn quá lớn cho bản thân. Nhưng sau lần tái ngộ, Puss và Kitty nhận ra thứ còn quý giá hơn những gì cả hai từng theo đuổi: Một người "có thể tin tưởng” mà không cần dùng Sao Ước, sự chuộc lỗi và sống trọn vẹn với mạng sống cuối cùng của mình.

Goldilocks và gia đình gấu xuất hiện trong vai trò gây khó dễ cho Puss và thuê cậu đi tìm Ngôi Sao Ước, với ước vọng tìm một gia đình con người bình thường mà cô nàng tóc vàng hằng mong để cô rời bỏ nhà gấu không cùng giống loài. Dù gia đình gấu đã biết được sự thật đau lòng, họ vẫn dốc tất cả sức lực đoạt ngôi sao cho cô con gái nuôi. Nhưng sau cùng, Goldilocks cũng nhận ra tình cảm gia đình đáng trân trọng đã luôn hiện diện và góp sức cùng hội của Puss phá hủy Sao Ước.

“Spotlight” của bộ phim lần này không thể không kể đến “chú chó trị liệu” Perrito (Harvey Guillén lồng tiếng). Dù giữ vai trò là “cây hài” của bộ phim, Perrito có lại mang một tuổi thơ bất hạnh và có phần đen tối. Dù vậy, anh chàng vẫn luôn giữ một tinh thần hồn nhiên, lạc quan mà chính nó đã giúp Puss và Kitty rất nhiều trong cuộc hành trình dài.

Sau đề cử cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscars 2012 với Puss in Boots, phần hai của Mèo Đi Hia sẽ tiếp sức trên đường đua Oscars 2023. Sở hữu phần đồ họa tươi sáng, bắt mắt cùng nội dung được bảo chứng bởi các nhà phê bình với 95% "cà chua tươi", Puss in Boots: The Last Wish hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị trong dịp cuối năm 2022.