"Rich kid" Chao tiết lộ chi phí du học tại New York, con số khiến nhiều người choáng ngợp

HHT - Mới đây, cô nàng Chao đã tiết lộ chi phí 1 tháng khi du học tại New York của mình là hơn 400 triệu đồng. Chi phí này bao gồm các khoản ăn uống, tiền nhà, tiền học phí, tiền mua sắm đồ, tiền đi lại di chuyển...

Chao (tên thật là Châu Anh, sinh năm 2003) được biết đến là một trong những “rich kid” Gen Z đình đám nhất nhì hiện nay. Cô nàng nổi tiếng trên nền tảng TikTok với ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ và câu nói từng viral khắp các diễn đàn mạng xã hội: “Hello mọi người, lại là mình, Chao đây”.

Được biết, Chao đang là du học sinh tại Đại học New York với mức học phí lên đến 80 nghìn USD (tương đương 1,8 tỷ VNĐ) mỗi năm. Chao thi đỗ vào ngôi trường đình đám này nhờ bài luận và điểm IB (chứng chỉ Tú tài quốc tế). Điểm IB của Chao là 40/45, cao hơn trung bình thế giới là 30/45. Xuất thân “trâm anh thế phiệt”, chính cô nàng cũng từng tiết lộ, bản thân không mấy lo lắng về khoản tiền học mà gia đình chi trả hàng năm. Chao cho biết, sau 4 năm học Đại học, cô nàng sẽ quay lại Việt Nam và phát triển sự nghiệp trong nước.

Một trong những lý do khiến các đoạn clip với tựa đề Một ngày của Chao trở nên “viral” cũng một phần vì độ chi tiền “không tiếc tay” của Chao khi mua đồ hiệu. Thậm chí, Châu Anh còn có hẳn tài xế riêng, đi xế hộp của gia đình đến trung tâm thương mại để thoải mái mua sắm. Nhiều người hâm mộ chỉ hóng các clip của Chao để xem cô nàng “đập hộp” đồ hiệu mới.

Dù ở nước bạn xa xôi xong cô nàng Chao vẫn thường xuyên cập nhật về cuộc sống sinh hoạt, học tập. Mới đây, cô nàng vừa tiết lộ về chi phí 1 tháng của bản thân khi sống tại New York.

Cụ thể, chi phí tiền nhà 1 tháng là 3400 USD (tương đương 80 triệu đồng). Được biết, căn phòng mà Chao ở nằm ngay khu tài chính Manhattan - trung tâm kinh tế và thương mại tại New York. Đây cũng là nơi có giá thuê nhà được đánh giá là đắt đỏ so với mặt bằng chung vì mật độ dân số đông nhất thành phố.

Học phí mỗi tháng là 8000 USD (tương đương 190 triệu đồng), chi phí ăn uống khoảng 50 triệu đồng, mua đồ siêu thị khoảng 13 triệu đồng, chi phí mua sắm khoảng 78 triệu đồng, chi phí di chuyển bằng tàu điện ngầm là 132 USD (tương đương 3,1 triệu đồng)... Tổng chi phí 1 tháng du học tại NewYork của Chao là khoảng 17.500 USD (tương đương 417 triệu đồng).

Dưới video của Chao, rất nhiều dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí choáng ngợp với số tiền mà nàng rich kid chi tiêu mỗi tháng tại New York. Nhiều người cho rằng đây là một số tiền quá lớn mà nhiều người đi làm vài năm cũng chưa tích lũy được. Tuy nhiên cũng có dân mạng cho rằng Chao học tập tại thành phố đắt đỏ nhất nhì thế giới nên con số này không phải cái gì đó quá to tát. Hơn nữa, bản thân cô nàng cũng tự kiếm ra tiền nên chi tiêu có phần nào đó thoải mái hơn so với những du học sinh khác.