Rihanna có bầu em bé thứ 2 vẫn diễn cực "cháy" trên sân khấu Super Bowl Half Time Show 2023

HHT - Lần đầu tiên biểu diễn trực tiếp sau nhiều năm lui về ở ẩn, Rihanna đã có màn comeback ấn tượng hơn bao giờ hết và không quên mang theo tin vui đến người hâm mộ.

Sáng ngày 13/2 (theo giờ Việt Nam), Rihanna chính thức trở lại trên sân khấu Super Bowl Half Time Show kể từ năm 2019. Nữ ca sĩ khiến mọi người được phen bất ngờ với màn xuất hiện vô cùng hoành tráng từ trên không trung trong bộ outfit màu đỏ rực "cực cháy" cùng dàn vũ công hùng hậu.

Dù chỉ hơn 10 phút ngắn ngủi, giọng ca Diamonds đã chiêu đãi người hâm mộ một bữa tiệc âm nhạc vô cùng hoành tráng với 12 bản hits lớn trong sự nghiệp âm nhạc của mình gồm B**** Better Have My Money, Where Have You Been, Only Girl (In The World), We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up, All of the Lights, Run This Town, Umbrella, và Diamonds.

Trong phần trình diễn của mình, một bộ phận dân mạng nhận xét rằng nữ ca sĩ người Barbados đã không thật sự cháy hết mình vì phần vũ đạo có phần nhẹ nhàng hơn những màn diễn live trước đó của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra điểm bất thường và minh oan cho Rihanna.

Cụ thể, trang phục biểu diễn hôm nay của nữ ca sĩ có phần dày dặn và che chắn khá kĩ nhưng vẫn để lộ phần bụng lấp ló nhô ra. Đồng thời, trong suốt chương trình nhiều người chú ý nữ ca sĩ liên tục vuốt ve bụng mình làm dấy lên tin đồn Rihanna và ASAP Rocky chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ thứ hai chào đời.

Sau khi chương trình khép lại, những hashtag về màn comeback "chấn động" này của Rihanna đã khiến "cõi mạng" đứng ngồi không yên. Trong đó dòng tag PREGNANT AGAIN nhanh chóng chễm chệ leo lên top 1 tìm kiếm trên Twitter.

Không để người hâm mộ chờ lâu hơn, đại diện phía nữ ca sĩ đã nhanh chóng xác nhận tin vui này đến người hâm mộ sau khi buổi diễn kết thúc.