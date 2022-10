Rihanna trở lại với ca khúc “Lift me up”: Sau 6 năm vắng bóng, giọng hát của cô giờ ra sao?

HHT - Sau thời gian dài vắng bóng, Rihanna đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc "Lift Me Up" - nhạc phim "Black Panther: Wakanda Forever". Ca khúc đánh dấu sản phẩm âm nhạc solo đầu tiên của nữ ca sĩ kể từ album "Anti" (2016).

Lift Me Up là ca khúc chủ đề cho album nhạc phim Black Panther: Wakanda Forever. Bài hát nhằm tri ân nam diễn viên Chadwick Boseman - ngôi sao đã qua đời ở tuổi 43 do căn bệnh ung thư. Đây là một trong hai ca khúc của Rihanna trong album nhạc phim này.

“Sau khi nói chuyện với Ryan về bộ phim cũng như phương hướng của ca khúc, tôi muốn tạo nên một ca khúc như một cái ôm ấm áp từ những người mà tôi đã đánh mất. Tôi cố gắng tưởng tượng rằng họ sẽ cùng hát với tôi ca khúc ấy và tôi muốn nói rằng tôi nhớ họ đến dường nào.” - Tems, người viết ca khúc cùng với Rihanna chia sẻ. Anh nói rằng Rihanna luôn là niềm cảm hứng của anh và việc nữ ca sĩ tham gia vào bài hát là một vinh dự của anh.

Nữ ca sĩ đã nhiều lần nhắc đến sản phẩm này trước đó và thông báo chính thức vào ngày 27/10 trên trang Instagram cá nhân của cô. Trước khi phát hành, nhiều người trong ngành đã được nghe thử và cho rằng ca khúc sẽ lấy đi nước mắt của nhiều người vì quá xúc động. Tờ Variety cho rằng ca khúc sẽ là một đề cử triển vọng cho giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc sắp tới.

Lift Me Up được bao trùm trong không khí đượm buồn và giọng hát nội lực nhưng đầy da diết của nữ ca sĩ. Rihanna đã được bắt gặp nhiều lần khi trên đường đến phòng thu trong năm nay để thu âm cho ca khúc cũng như album mới của cô, được dự đoán sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Nữ ca sĩ vẫn chứng tỏ sức hút cũng như giọng ca truyền cảm của cô thông qua Lift Me Up khi ca khúc nhận được nhiều lời phê bình tích cực đến từ giới chuyên gia.

Trở lại với âm nhạc sau thời gian chuyên tâm với việc kinh doanh, Rihanna cũng sẽ trình diễn chính cho Super Bowl Halftime Show hay thực hiện chuyến lưu diễn thế giới vào năm sau - một số người trong nghề bật mí. Telvin Lewis, người phụ trách Spotify Playlist nói về Rihanna ngay lúc này: “Những gì tôi có thể nói là giọng ca Riri đã trở lại và cô ấy sẽ bùng nổ!”