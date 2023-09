RM BTS lên bìa DAZED Hàn số tháng 10, dáng pose chuẩn người mẫu chuyên nghiệp

HHT - Ít ngày sau khi tạp chí DAZED phiên bản UK số tháng 10 tung hình bìa là “em út vàng” của BTS, đến lượt tạp chí DAZED phiên bản Hàn tung hình bìa số tháng 10, cũng là một “thành viên vàng” khác của BTS - trưởng nhóm RM.

RM (Kim Nam Joon) cao 1m81, là thành viên cao nhất BTS. Nam idol rất chăm chỉ tập gym nên thân hình đẹp không khác gì người mẫu chuyên nghiệp. Trên 3 phiên bản của tạp chí DAZED Hàn số tháng 10, nam idol tạo dáng không khác gì người mẫu chuyên nghiệp.

Bìa tạp chí lần này được thương hiệu Bottega Veneta "đặt hàng". Với vai trò là đại sứ thương hiệu của nhãn hàng, RM mặc toàn bộ trang phục của Bottega Veneta.

Trên post giới thiệu ảnh bìa số này, tạp chí DAZED viết: RM and Bottega Veneta’s one heart one mind. The attitude, the path and the call. (Tạm dịch: RM và Bottega Venata, một trái tim, một tâm hồn. Quan điểm, con đường và tiếng gọi). Điều này thể hiện sự đồng điệu trong phong cách của RM và thương hiệu.

Tuy không phải là một thương hiệu quá đình đám nhưng phong cách đơn sắc của Bottega Veneta được đánh giá là mang tính trí tuệ, rất hợp với thành viên có chỉ số IQ cao, "nghiện" đọc sách và đam mê nghệ thuật như RM. Trên tài khoản cá nhân Instagram, có tới 90% các post của RM là về các viện bảo tàng và các cuộc triển lãm nghệ thuật, nơi anh đã từng ghé thăm.

Phong cách thời trang của RM bình thường được đánh giá là rất đơn giản, đúng gu của giới trẻ hiện nay. Mỗi khi anh chàng mặc suit tham dự các sự kiện nổi bật, người ta lại thấy ở RM sự đĩnh đạc, lịch lãm, đúng chất của một trưởng nhóm.

Trong livestream gần đây sau ngày sinh nhật 12/9, trưởng nhóm RM khiến ARMY vô cùng tự hào khi khẳng định câu nói BTS Paved The Way là quá đúng (Câu nói được hiểu: BTS là người mở đường cho K-Pop ra thế giới). BTS không chỉ gặt hái thành tích riêng cho nhóm mà còn thúc đẩy sự phát triển của K-Pop trên trường quốc tế.