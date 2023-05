Rộ tin Han So Hee - Song Hye Kyo rút khỏi phim mới, đoàn phim phản hồi mập mờ khó hiểu

HHT - Vừa tiếc nuối vì lỡ hẹn màn hợp tác của Song Hye Kyo và Han So Hee trong phim mới, khán giả lại hoang mang khi phía công ty quản lý của Han So Hee và đoàn làm phim đưa ra những phát ngôn mập mờ, khó hiểu.

Ngày 17/5, theo trang News1, Han So Hee và Song Hye Kyo cùng đạo diễn Shim Na Yeon đã quyết định rút khỏi dự án drama kinh dị The Price of Confession sau thời gian dài thảo luận và không đi đến được thống nhất chung.

Với nội dung nói về hai người phụ nữ cùng những kết nối bí ẩn trong một vụ án mạng, The Price of Confession từng được truyền thông và công chúng kỳ vọng là "bom tấn" màn ảnh Hàn Quốc và đặc biệt là sức nóng đến từ bộ đôi được cho là đã "cầm chắc kịch bản nữ chính" Song Hye Kyo và Han So Hee.

Trước đó, vào thời điểm truyền thông trong nước đưa tin hàng loạt về màn hợp tác của hai mỹ nhân, Han So Hee và Song Hye Kyo được cho là ngầm xác nhận khi thường tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Điều này đã khiến cho nhiều khán giả "đưa thuyền Song-Han ra khơi", mong đợi những khung hình chung của hai mỹ nhân trong bộ phim The Price of Confession.

Nhiều netizen thể hiện sự tiếc nuối khi nhận tin màn hợp tác của Han So Hee và Song Hye Kyo tan vỡ. Một số khán giả lại lạc quan cho rằng những tương tác đáng yêu trên mạng xã hội của hai nữ diễn viên thể hiện mối quan hệ thân thiết thật sự, không phải chỉ nhằm mục đích truyền thông dự án phim.

Tuy nhiên, phía công ty quản lý của Han So Hee - 9ATO Entertainment bất ngờ đưa ra thông báo không biết về động thái rút khỏi đoàn phim The Price of Confession của Han So Hee. Công ty chỉ biết tin từ các trang báo và đang xác nhận lại.

Đại diện của đoàn phim The Price of Confession cũng khiến công chúng hoang mang khi đưa ra các phát ngôn né tránh khó hiểu. Cụ thể, công ty chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim là Studio Dragon cũng không biết chuyện gì đang xảy ra và cho rằng: “H Production, đơn vị đồng sản xuất hoàn toàn chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến việc tuyển diễn viên."

Về phía H Production, công ty mẹ của hãng sản xuất này là SLL cho biết: “Vì người phụ trách của H Production không nói rõ ràng nên SLL chỉ truyền đạt quan điểm liên quan đến The Price of Confession. Hiện chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra".