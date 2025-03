Roar of RHYDER và From Street To Stage: Project mừng sinh nhật Rhyder, HURRYKNG

HHT - Nhân dịp sinh nhật Rhyder và HURRYKNG sắp diễn ra, cộng đồng Flash và Goose đang có những "project" đầy ý nghĩa, mang tặng các idol những điều bất ngờ.

Roar of RHYDER - Project sinh nhật đầy ý nghĩa từ “chủ nhà” Flash Team Đông Nam Bộ

Vào ngày 18/3 sắp tới, RHYDER sẽ bước sang tuổi mới, nhân dịp này FC RHYDER - Flash Team Đông Nam Bộ đã nhanh chóng lên kế hoạch mừng sinh nhật idol với tên gọi Roar of RHYDER.

Chỉ sau 8 ngày mở quỹ, Flash Team Đông Nam Bộ - Fanclub với hơn 51K người theo dõi, đã nhanh chóng vượt mức ngân sách “tiếp ứng” cao nhất được FC đề ra. Và tới ngày đóng project, Flash Team Đông Nam Bộ đã nhận được hơn 61 triệu đồng, vượt 176,5% mục tiêu đặt ra.

Với ngân quỹ đầy ắp, project Roar of RHYDER dự kiến sẽ có nhiều hạng mục dành cho cả RHYDER lẫn các fan, gồm: Quà sinh nhật cho RHYDER, sự kiện offline, hoạt động thiện nguyện dưới tên RHYDER, chạy LED trong nhà và ngoài trời, roadshow xe tải…

Theo bật mí từ BTC, offline Roar of RHYDER dành riêng cho các Flash sẽ diễn ra từ lúc 13h-17h ngày Chủ Nhật 16/3/2025 tại Tượng Cafe Acoustic (Q.10, TP.HCM), với quy mô dành cho 70 khách mời.

Tham dự offline, ngoài màn thổi nến và cắt bánh sinh nhật, các Flash sẽ có cơ hội nhận quà tặng như: banner, cup holder, sticker, pin cài áo, card, photo trip.

From Street To Stage: Cùng Goose thổi nến mừng sinh nhật HURRYKNG

Vào ngày 5/4 sắp tới, 2Khang sẽ bước sang tuổi 26, nhân dịp này Goose - FC của HURRYKNG với hơn 106K người theo dõi - đã bật mí dự án sinh nhật mang tên From Street To Stage với 5 giai đoạn.

Trong đó gồm các hoạt động như: Tiếp ứng cho concert Anh Trai “Say Hi” D-5, bảng LED mừng sinh nhật (gồm trong nhà và ngoài trời), quà tặng cho 2Khang, dựng photobooth frame và hoạt động offline, tổ chức quyên góp từ thiện cho trung tâm cứu trợ động vật.

Tuy nhiên theo thông báo mới từ FC, do BTC hiện không thể hỗ trợ các FC trong việc thực hiện các project cho concert D-5. Do vậy chặng 1 không thể thực hiện như dự kiến. Goose cho biết FC sẽ có các hoạt động thay thế hợp lý và gửi thông tin đến các thành viên fanclub trong thời gian sớm nhất.

Thời gian Goose gây quỹ cho project From Street To Stage sẽ kéo dài tới 25/3, để cùng tạo nên một sinh nhật đáng nhớ cho HURRYKNG. Bên cạnh đó, Goose cũng khuyến khích các Ngỗng nhà tham gia viết, chia sẻ lý do mọi người biết đến và yêu thích 2Khang (khuyến khích các bài viết kèm ảnh), đăng trên FB, IG, Threads, đính kèm hashtag #365reasonsGooselikeHURRYKNG trong khoảng thời gian từ 16/2 - 16/3/2025.

Các bài viết sử dụng hashtag trên sẽ được FC tổng hợp và đưa vào một cuốn sách “đặc biệt”, gửi riêng tới HURRYKNG vào dịp sinh nhật.

Và từ 8/3 - 28/3, FC Goose cũng sẽ đứng ra nhận các món quà của fan muốn gửi tới HURRYKNG. FC Goose nhắn nhủ các fan muốn tặng quà cần chú ý các điều sau: Dán tên ở ngoài hộp quà để FC xếp quà vào thùng và phân loại phù hợp, nên tặng quà dễ vận chuyển, không gửi tặng đồ ăn - đồ uống - hoa tươi, hạn chế gửi gấu bông và đồ dễ vỡ, quà nhỏ gọn hoặc có thể gấp lại được, tránh quà quá to hoặc cồng kềnh.